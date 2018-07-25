«Дівчинка одна выпендривалась, і її посадили на три роки». Як мешканку Барнаула переконали зізнатися в образі віруючих і ненависті до чорношкірих

Жителька Барнаула Марія Мотузная (Фролова) написала в твіттері, як проти неї порушили справу про образу почуттів віруючих (частина 1 статті 148 КК) і порушення ненависті або ворожнечі (частина 1 статті 282 КК). Вона дізналася про справу в травні, коли до неї прийшли з обшуком, а тепер — менше, ніж через три місяці — готується до першого судового засідання. Приводом для справи стали картинки, які Мотузная зберігала на свою вже занедбану сторінку «ВКонтакте». Марія розповіла «Медиазоне», як з нею в найкоротші терміни провели всі слідчі дії і переконали дати свідчення.

Я дізналася про те, що мною зацікавився наслідок, тільки коли в мою квартиру прийшли з обшуком 8 травня. Мама загубила ключі, і вона йшла на роботу, не закриваючи двері, тому двері виявилася відкрита. Я сплю і чую, як дуже довго і дуже багато стукають. В якийсь момент я підійшла, потягнув на себе двері на автоматі, закрила її і почула: «Відкрийте, поліція!». Незадовго до цього я втратила паспорт і до мене вже приходили з поліції, нібито з ВБЕЗ, і я подумала, що це по тій же справі. Тобто відкрила я без жодних сумнівів, тому що той поліцейський, який приходив, сказав, що все гаразд, не переживай, такий весь був чемний. А тут вони влетіли в квартиру, показали постанову про обшук, і все це почалося.

Я була розгублена, нічого особливо не робила — думала, може бути жарт якийсь. Вони зайшли, у мене там стоять три шафи, але вони стали відкривати лише один, верхні ящики. Це все виглядало, як постановка. Тобто, якщо б це був справді обшук, напевно, обшукали всю квартиру. А тут вони для виду подивилися один шафа, відкрили інший, і одну полицю від комп’ютера, якісь папірці поперебирали. Забрали комп’ютер і телефон, як тільки зайшли, коли я стала відмовлятися підписувати постанову на обшук. Це як з американських фільмів був рефлекс, що підписувати не можна. Я схопилася за телефон, а вони мені сказали, щоб я поставила його на авіарежім. Тобто не тільки щоб я не могла подзвонити, але і щоб мені не могли. І ось так забрали у мене телефон і комп’ютер. Була навіть така дрібниця — у мене стояли на полиці духи, вони вивернули з них капсулу, думаючи, що це якийсь цифровий носій.

Потім мене повезли в слідчий відділ, в якийсь великий будинок. Важливо, що мені так і не сказали, в чому я звинувачено, що взагалі відбувається. Це постанову, яку мені показали, мене ткнули в обличчя на 30 секунд і прибрали, я лише встигла там побачити щось про негроїдну расу і ID своєї старої сторінки «ВКонтакте». Потім, коли ми приїхали, мені показували тільки картинки священнослужителів, всяке релігійне. Мені ні статтю, ніяких копій не дали, нічого не сказали.

Їхала я в машині з трьома операми, а слідчий їхав на іншій машині. Ми приїхали з операми, зайшли в кабінет, я сіла на стілець, і мені сказали: «Розповідай, признавайся». Я, природно, не розумію про що мова. Вони включили комп’ютер, показали всі ці скріни. Я подивилася, кажу: «Ну, зрозуміло». З жартом там, з посмішкою. Я навіть не відразу зрозуміла, що це кримінальна справа. Почали говорити: «Ну, ти ж доросла, ти ж все розумієш, що робила». Я відповідаю: «Блін, коли я це все зберігала, то навіть закону про почуття віруючих не було, тобто це 2015 року альбом» (кримінальна відповідальність за образу почуттів віруючих за статтею 148 КК діє з 2013 року — МОЗ).

Як би це смішно не звучало, але там був такий прийом «гарний і поганий поліцейський». Один взагалі осторонь сидів. Інший, який показував скріни, тиснув на мене дуже сильно, говорив: «Ось, дівчинка одна выпендривалась, і її посадили на три роки, а хлопчик визнав всі, і йому дали громадські роботи». Сказали мені, що це не судимість, що як в серіалах буду ходити мити щось там, і як би на цьому все. А другий чоловік весь час казав: «Може, водички, підемо покуримо, тобто як-то по-доброму ставився».

При цьому у мене не питали, моя ця сторінка: аж до того, що коли я писала визнання, вони вказали, що я створила сторінку з допомогою iPhone 5C, що в принципі безглуздо, тому що сторінка була створена в 2009 році. І коли я це все писала, вони сказали: «Ой, у 2009 році [створила сторінку] пиши», і потім час потрібно було вказати реєстрації. Я сказала: «Да я не знаю, ви знущаєтесь, я не пам’ятаю». На що інший відійшов в іншу кімнату, повернувся, і назвав мені час, в яке була створена моя сторінка. Тобто я це написала, і потім в справі знайшла виписки з МТС, там мій паспорт прив’язаний, тому таких питань вони не ставили.

Згідно з протоколом допиту Мотузной в якості підозрюваної, мати дівчини з дитинства намагалася прищепити їй любов до церкви, однак зросла вона атеїсткою. В 2016 році, говориться в документі, Мотузная заходила на створену їй у 2009 році сторінку «ВКонтакте» під ніком «Марія Фролова» і шукала в різних групах соціальної мережі «зображення з тематикою неприйняття до осіб негроїдної раси, а також негативного характеру зображення священнослужителів», зберігаючи їх в свій фотоальбом «Збережені». «Я розуміла, що розміщені мною зображення носять негативний підтекст, спрямовані на збудження ненависті і ворожнечі щодо певної групи осіб, проте це мене не зупиняло, я хотіла їх розмістити, таким чином висловлюючи своє ставлення до цього», — говорилося в протоколі допиту. У тому ж документі сказано, як Мотузная показала своєї матері запис виступу стенд-ап коміка Данила Поперечного «Поп-культура», в якому він висміював віруючих, після чого мати пообіцяла написати на неї заяву в поліцію, однак не зробила цього.

Це навіть не допит напевно був: вони вимагали визнання, не скажу щоб вибивали, тому що я швидко зламалася, злякалася і майже не пручалася. Я підписала визнання, вони тут же зателефонували слідчого і сказали: «Все готово, приїжджай». Прийшов слідчий — до речі, разом з адвокатом державним. Слідчий друкувала допит, мене взагалі ні про що не питаючи. Що у них там було підготовлено — я не знаю. Мене ні про що не питали по суті, при цьому, поки вона все допечатывала, адвокат мій, яка мене повинна захищати, зі слідчим обговорювали вбивцю якогось- мабуть, знову у них якусь спільну справу було. Все це в жартах, у них там якусь дівчину вбили. Ну я сиділа в шоці все це слухала, зрозуміло, що вони не те що подружки, але спілкуються непогано.

Перед розмовою зі слідчим я з адвокатом не спілкувалася. Вона навіть не представилася, взяла, прочитала моє зізнання, підписала його й просто сиділа весь цей час, поки мені не дали підписку про невиїзд і всі ці документи. Вона їх також мовчки підписала; єдине, що тоді вона запитала — чи можу я уявити характеристику з місця роботи. А я працювала у ВТБ, і я сказала, що я не прийду у ВТБ з таким питанням, тому що це соромно і інше. На це вона відповіла: «Ну, гаразд». І більше я ні номер телефону, ні навіть імені я її не знала. Що її звуть Іриною Сертягиной я з’ясувала тільки з матеріалів справи.

Потім слідчий сказала: «Можеш уже йти, я тебе випущу, там же пропускна система». На це опер, який був «поганим поліцейським», який скріни мені показував, він сказав, що йому треба поговорити зі мною. Адвокат зі слідчим пішли, залишилася я з цими операми; він сказав мені: «Маш, ось зараз без жодних протоколів, без усього, ти скажи чесно — ти як ставишся до приїжджих?». Я сторопіла від такого питання, зрозуміла, що це підступ якийсь, сказала, що все добре, які питання, ні до кого ніколи ніякої ворожнечі не відчувала. Він відповів: «Ну, зрозуміло». І мене відпустили.

У кримінальній справі стосовно Мотузной є два свідки, які розповіли про те, як були ображені сторінкою дівчини. Так, обох образив демотиватор з фотографією йдуть по бруду учасників хресного ходу з підписом «Дві головні біди Росії», зображення спотворене священика з написом «Коли взяв на свою яхту ящик кагору і блудниць окаянних», зображення Ісуса з цигаркою, випускаючого кільця диму крізь діри в руках, фото священнослужителів з написом «Громадяни алкоголіки, дармоїди, хулігани, хто хоче попрацювати?», картинка з чорношкірим, неправильно вирішальним арифметичний приклад і підписом «Чорна бухгалтерія» і зображення афроамериканців з підписом «Обожнюю знижки в чорну п’ятницю». «Всі побачені мною зображення образили мене як віруючої людини, мені стало дуже неприємно від тих зображень, які я побачив. Також зображення чорношкірих дітей, а саме підписки до них мене зачепили, так як я відчула якусь ненависть і неприязнь до них, які передавалися через зображення і тексти», — говорилося в одному з протоколів допитів. Друга свідок, як випливає з її протоколу допиту, образившись, і зовсім негайно стала дзвонити в Центр з протидії екстремізму МВС.

Абсолютно всі мої друзі, коли дізналися про це, особливо про негроїдну расу, вони були в шоці, тому що я дуже люблю музику у цієї раси. Не знаю, як це назвати, загалом, ніякої неприязні, ніяких упереджень з мого боку ніколи не було, це не більше ніж жарти. Підстав ніяких не було, я ніколи нічого не писала. Не знаю, так це чи ні, але це має сенс чи ні, мої друзі вважають, що це пов’язано з Олексієм Навальним, тому що я ходила на мітинги, багато висвітлювала опозицію на своїй старій сторінці, там було багато передплатників і друзів. Аудиторія була для нашого міста досить пристойна — більше двох тисяч. Коли поліцейські до мене приходили, до речі, я чекала цього питання, вони мені сказали не рити собі могилу і закрити рот.

Я була в штабі Навального, я ходила на акції, ходила на мітинги. Останній раз я ходила на мітинг 26 березня минулого року. Потім я подавала резюме, хотіла влаштуватися в штаб Навального, але там була зайнята вакансія. Була волонтером зареєстрована. Не скажу, щоб я була просто дуже активною, я в штаб не сильно ходила, більше в соцмережах агітувала, афішувала свою позицію. Але все це минуло, я стримала запал, останній рік я нічого такого не робила. Може бути, вони тоді якось мене помітили. Причому дуже важливо, що коли Навальний приїжджав в Барнаул на відкриття штабу, там було фото – відеозвіт, і скрізь я дуже високого зросту, і мене скрізь видно, фото крупним планом. Може бути, як-то звідти пішло, я не знаю.

Єдине, що запитали в поліції — про 5 травня, коли перед інавгурацією Путіна у нас був мітинг. Але я на ньому не була. Вони мене запитали: «А ось був мітинг, чого ти там не була? Там же багато наших на цих мітингах». Типу в цивільному приходять і стежать за всіма. Я кажу: «Ну якщо ви там були, ви повинні були бачити, що мене там не було». Вони посміялися і все.

Мені обіцяли віддати телефон: спочатку у той же день, потім 10-го, а віддали тільки через три тижні. Комп’ютер повернули буквально півтора тижні тому. На телефоні у мене був код-пароль, мене попросили його назвати. Я сказала, ніяких проблем не виникало. Потім мені писали ще з приводу комп’ютера, я також їм пароль сказала. Мою маму викликали для дачі свідчень після обшуку 10 травня. Ми приїхали з мамою, я взяла всі копії постанови про порушення справи, мама відмовилася від дачі показань.

Проведена за клопотанням слідчого експертиза виявила в зображенні палить крізь отвори в долонях Ісуса і зображенні учасників хресного ходу в бруду «лінгвістичні, психологічні та релігієзнавчі ознаки вираження неповаги до суспільства в цілях образи релігійних почуттів віруючих». У двох картинках із зображенням афроамериканців інша експертиза знайшла «лінгвістичні ознаки приниження представників негроїдної раси» і «лінгвістичні ознаки пропаганди переваги представників європеоїдної раси над негроїдної».

Довго була тиша, а потім, у середині червня, мене викликали для ознайомлення зі справою. Прийшла ця адвокат, дуже негативно до мене поставилася. Я захворіла і не хотіла їхати; слідчий сказав: «Приїжджай, будь ласка, ми почекаємо». Я приїхала, і адвокат мені сказала: «Марія, якщо ви будете так само спізнюватися до суду, вам випишуть такий штраф, що ви в житті з ним не розрахуєтеся». Перегорнула все це справа, дізналася, що там є свідки, підписала підписку про невиїзд ще раз, мене відпустили. Через тиждень мене викликав слідчий: щось не так зробили, потрібна звірення показань. Мене сфотографували біля будинку, де я жила на той момент, біля таблички з адресою, і повезли в найближче відділення поліції, де я підписала підписку про невиїзд. Наступного разу мені видали обвинувальний висновок, і все. Тобто лише після обшуку я побувала у них три рази.

Перше засідання суду по справі Матузиной призначено на 6 серпня. Вона найняла адвоката і буде домагатися розгляду справи в загальному, а не в особливому порядку, щоб суд оцінював всі докази і свідчення свідків.