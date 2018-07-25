Президент Росії Володимир Путін направив владі Греції телеграму, в якій висловив готовність надати допомогу в подоланні наслідків масштабних пожеж. Про це повідомляється на сайті Кремля.

Путін також висловив співчуття рідним і близьким загиблих, заявивши, що Росія розділяє «скорбота братнього народу».

До сьогоднішнього дня жертвами лісових пожеж у Греції стали щонайменше 50 осіб. У деяких південно-східних районах країни ввели надзвичайний стан.

Зазначимо, цю заяву зроблено на тлі поширюються масштабних пожеж у Росії. За даними ФБУ “Авиалесохрана” на 23 липня в країні горить 12 323 030 гектарів території. З них майже 8 млн гектарів лісу.

Режим НС через лісових пожеж діє в багатьох регіонах Росії, зокрема, в Мурманській, Іркутської, Амурської областях, Бурятії, Якутії і багатьох інших.

Так, 20 липня влади Мурманської області довелося закрити рух по автодорозі «Кола-Лотта» в районі міжнародного автомобільного пункту пропуску «Лотта» і сам пункт на кордоні з Фінляндією. Губернатор області Марина Ковтун зверталася за допомогою ок влади Архангельської і Вологодської областей, а також Карелії.

Як повідомила 21 липня «Нова газета», пожежі в Мурманської області гасять кілька десятків добровольців. Замість екіпіровки їм пропонують допомогти молитвою.