Досі всі ініціативи про референдуми під різними приводами технічно змивали в унітаз — тобто мочили в сортирі. Влада взагалі намагається звести народне волевиявлення до мінімуму. Сходили на вибори, проголосували за Путіна на 25-й термін — і спасибі. Думу перевыбрали, не дивлячись — тиснемо руку. Але зловживати походами до урн з папірцями не варто. А референдум про пенсії — це взагалі ні до чого.

Вже ж пояснив Кисельов, що референдум про пенсії — це все одно що опитування про безкоштовну роздачу ковбаси, збільшення відпустки у два рази і зарплати в три рази — мовляв, хто ж відмовиться? За логікою пропаганди, за підвищення пенсійного віку ніхто голосувати не буде — але підвищити його все одно треба. З тих же причин, за якими ваша зарплата не виросте, відпустка не подовжиться, а ковбасу ви будете купувати все дорожче, і буде ця ковбаса все більше схожа на гуталин.

Але мені було б цікаво подивитися на такий референдум. Перш за все, на формулювання питання. Російська мова тим і прекрасний, що в ньому існують відповіді «Так, не хочу» і «Ні, не хочу». А потім буде референдумна кампанія. Коли той же Кисельов і всі інші будуть цілодобово показувати нам бабусь, стрибають з парашутом в 90 років і трясти порівняльними таблицями з 30-ми роками минулого століття. Але кульмінацією стане підрахунок голосів. Бачите, навіть Кисельову ясно, що за підвищення люди не проголосують. Зовсім не проголосують.

Співвідношення буде нескінченно далеко від 50 на 50. Але влада не може програти на референдумі. Як і будь-які інші вибори, він проводиться не для того, щоб дізнатися думку народу, а щоб дати потрібний результат. А щоб дати результат, потрібно буде поцупити 80 відсотків голосів як мінімум. І ми подивимось, як замість одних бюлетенів в урни почнуть запихати зовсім інші. Як автобуси з двірниками і листоношами стануть колонами кататися з ділянки на ділянку. У разі проведення пенсійного референдуму, на нас чекає Великий Треш XXI століття. І я хотів би випробувати ці гострі відчуття.