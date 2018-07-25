Все ще думаю про цей фсиновский садизм з тортурами. Ця штука — сповзання людини у садизм — вона відбувається і в тюрмах, і в армії, і багато де, де насильно когось замикають.

Я служив в армії і теж набачився цієї остраху. Новобранці, яких б’ють діди, клянуться, що самі ніколи такими не будуть. Але ось, не встигнувши стати черпаками, як тільки прийшов новий заклик, відриваються вже на новачків. Страшно, як швидко змінюються звичайні люди, звичайні хлопці з усіх кінців країни. Ще вчора ти тікав від табуретки, кинутої сержантом на взвод під команду «відійдіть», а вже завтра сам кидаєш табурет комусь на голову.

Мені пощастило, що я служив в армії вже віруючим. Але і взагалі не було просто. Спочатку максимум, який міг робити — просто ставати в першу шеренгу, т. к. п’яні сержанти любили «пробивати душу» тим, хто стояв попереду — мене зазвичай не чіпали і я таким чином комусь допомагав. Потім розмовляв, то з тими, хто хотів повіситися від усього цього пекла армійського, то з тими, хто це пекло влаштовував. Загалом, спочатку намагався зберегти свій розум, свої принципи і допомогти хоча б комусь ще.

Потім був свій взвод і вже намагався зберегти його. Коли дали роту в останні півроку служби — вже було легше і в моїй роті дідівщини не було.

Я знаю, що важко не бути як всі. Але все ж це можна.

У ФСВП адже не силоміць зганяють, як в армію. Невже так важко залишатися людиною там? Невже зовсім там немає віруючих? Немає людей з принципами? Чому там дозволяють своїм колегам бути садистами? Не розумію.