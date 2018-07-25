«Сьогодні з ранку відбулося рейдерське захоплення невстановленими особами Державного підприємства «Електронмаш» у Святошинському районі Києва. Титушки з допомогою спецзасобів побили колектив, чоловіків і жінок похилого віку і захопили адміністративну будівлю підприємства. Близько 400 працівників підприємства опинилися на вулиці, підприємство зупинило свою діяльність», — пише він.

Бережний також стверджує, що за захопленням підприємства «стоїть великий забудовник, який намагається захопити територію».

Відомо, що в березні 2018 року був звільнений директор підприємства «Електронмаш» Віктор Мова за зловживання службовим становищем.