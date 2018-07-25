Угорщина звинуватила Єврокомісію у переслідуванні.



Угорщина вперше відреагувала на рішення Європейської комісії подати в суд на Будапешт через недотримання європейського законодавства про надання притулку.

Минулого тижня Єврокомісія оголосила, що подає на Угорщину в Суд ЄС – вищий судовий орган Євросоюзу. Комісія стверджує, що міграційне законодавство країни суперечить європейському.

Про цьому рішенні комісія оголосила незабаром після того, як угорський парламент прийняв так званий пакет “Стоп Сорос”, що передбачає кримінальну відповідальність для всіх, хто якимось чином хоче допомогти шукачам притулку.

У першому коментарі угорського уряду міністр Гергей Гуляш назвав крок Брюсселя “неприйнятним”.

“Ми продовжуємо спостерігати за тим, як тих, хто захищає Європу, переслідують, в той час як тих, хто запрошує мігрантів – вітають”, – поскаржився міністр на прес-конференції, підкресливши, що Єврокомісія не відображає поглядів держав-членів.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, перебуваючи у вівторок в Чорногорії, заявив, що Будапешт готовий допомогти балканській країні захистити її кордони від мігрантів.