Пентагон повинен дати оцінку наслідкам контракту Росії і Туреччини по ракетних систем С-400.



Рішення про заборону постачань F-35 Туреччини було офіційно сформульовано в американському оборонному бюджеті на 2019 рік, передає The Washington Times.

Винищувач F-35 використовувався як засіб тиску Вашингтона на Анкару за зміцнення її військових зв’язків з Росією, зокрема, купівлі російської зенітної ракетної системи С-400, пояснює видання.

Ми хочемо бути впевнені в тому, що системи, які купують наші союзники, будуть використовуватися для підтримки інших наших партнерів. Ми хочемо, щоб Туреччина зрозуміла реальні негативні наслідки цієї закупівлі у Росії,– заявила помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Тіна Кайданов.

За її словами, рішення Анкари придбати С-400 може ще сильніше втягнути Туреччину у сферу впливу Росії на Близькому Сході, у Східній Європі і в “гарячих точках по всьому світу”. Цей крок також послабить співробітництво між Туреччиною та її партнерами по НАТО. У той же час заборона на продаж винищувачів F-35 не дозволить Москві отримати доступ до проекту, який залишається одним з найбільших військових секретів Вашингтона”, додає газета.