Скільки буде коштувати долар США в 2024 році? Відповіді на це та інші запитання можна знайти в оновленому прогнозі Мінекономрозвитку соціально-економічного розвитку (огляд «Картина економіки»). У 2024 році середньорічний курс долара США становитиме 68 рублів, а в 2019 році — 63,2 рубля. Так думають наші економічні влади, так прогнозують.

Варто орієнтуватися на ці цифри? Думаю, що ні. Ще десятки раз переглянуть цей рівень і побачимо ми ці 68 рублів за долар США набагато раніше.

Але такі прогнози треба дивитися уважно, дещо корисне з точки зору розуміння наміри влади із них можна отримати.

На що слід особливо звернути увагу, так це на те, що прогнозується фактичне припинення зростання реальної заробітної плати в 2019 році: всього лише плюс 0,8% у річному вираженні порівняно зі зростанням на 6,3% в поточному році.

Зрозуміло, чому опинився в цьому році таким хорошим цей показник: президентські вибори. Але вибори закінчилися, і зростання зарплат навіть за офіційним прогнозом практично повинен зупинитися. Передбачається, правда, що з 2020 року темпи зростання реальних зарплат будуть потихеньку зростати, але це тільки надії. Інфляція в 2019 році має зрости до 4,3%, в той час як за підсумками 2017 року вона була на рівні 2,5%.

Отже, веселеньким таким вимальовується наступний 2019 рік: пенсійний вік підвищується, податки (ПДВ тощо) збільшуються, зарплати не ростуть, інфляція знову починає прискорюватися. До речі, ціни на бензин знову повинні різко зрости (адже там ПВКК збираються підвищувати). І це все не чиїсь злопыхательские хотілки, як комусь може померещиться, а офіційні наміри і прогнози влади. Ще раз: це все влада так прогнозують, і не тільки прогнозують, але і роблять.

Питання: як це поєднується з твердженням, що економіка перейшла до стійкого зростання. Відповідь: ніяк не поєднується.

Якщо все так добре, то чому так погано?