Розповім про те, що сьогодні відбувається в Думі. Головне-ви, напевно, вже бачили. В третьому читанні голосами «Єдиної Росії» було прийнято підвищення ПДВ до 20%.

Тут не потрібно нічого пояснювати, всім ясно, що це дуже погано. Реальний рівень податкового навантаження в Росії і без того дуже високий, — а ПДВ позначиться на всіх товарах, причому на деяких багаторазово, так як кілька разів буде закладений у виробничий ланцюжок.

У підсумку це підвищення розжене інфляцію, зробить всіх біднішими і ніяк не допоможе державі.

Замість того, щоб ввести прогресивну шкалу, стиснути непотрібні витрати, підвищити ефективність держапарату, обраний звичний шлях: економія на людях, вірніше — нові побори.

Варто було Росстатом повідомити, що рівень бідності знизився вперше за 5 років — і допоможуть йому знову піднятися. Додайте сюди підвищення пенсійного віку — і тенденція стане зрозумілою.

Смішно на цьому тлі говорити про щось інше, але згадаю: заодно Дума голосує за законопроект, що розширює терміни реєстрації шлюбу до 12 місяців після подання заяви. Підсолодили пігулку, називається.