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У Білорусі обмежать продаж алкоголю

25.07.2018

В Беларуси ограничат продажу алкоголяЕксперимент торкнеться окремі райони країни.

У Білорусі прийнято рішення про проведення в окремих регіонах експерименту щодо обмеження реалізації алкогольних напоїв.

Про це повідомив перший заступник міністра антимонопольного регулювання і торгівлі Артур Карпович.

“Питання (про обмеження продажу алкоголю – ред.) обговорювалося на рівні уряду, і прийнято рішення на певних територіях провести експеримент з обмеженням часу реалізації алкогольних напоїв”, – сказав Карпович на прес-конференції в середу в Мінську.

За словами першого заступника міністра, на підставі експерименту будуть зроблені висновки, впливає чи обмеження продажу алкоголю на рівень його споживання, криміногенну обстановку.

Карпович зауважив, що поки не може сказати, у яких районах такий експеримент буде проводитися, але запевнив, що “така схема прийнята до виконання”.

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