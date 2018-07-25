Експеримент торкнеться окремі райони країни.



У Білорусі прийнято рішення про проведення в окремих регіонах експерименту щодо обмеження реалізації алкогольних напоїв.

Про це повідомив перший заступник міністра антимонопольного регулювання і торгівлі Артур Карпович.

“Питання (про обмеження продажу алкоголю – ред.) обговорювалося на рівні уряду, і прийнято рішення на певних територіях провести експеримент з обмеженням часу реалізації алкогольних напоїв”, – сказав Карпович на прес-конференції в середу в Мінську.

За словами першого заступника міністра, на підставі експерименту будуть зроблені висновки, впливає чи обмеження продажу алкоголю на рівень його споживання, криміногенну обстановку.

Карпович зауважив, що поки не може сказати, у яких районах такий експеримент буде проводитися, але запевнив, що “така схема прийнята до виконання”.