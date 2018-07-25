Кількість загиблих зросла до 156 осіб.



В результаті кількох терактів на півдні Сирії загинули 156 осіб. Це найкривавіша атака терористів “Ісламської держави” в історії країни.

Напади сталися в декількох районах південної провінції Сувейді, велика частина якої знаходиться під контролем урядових сил, а сили ИГИЛ присутні тільки в північно-східному пустельному районі.

Троє терористів-смертників підірвали вибухівку в місті Сувейді, ще кілька вибухів сталися в селах на північ і схід. Пізніше в місті стався четвертий вибух.

За інформацією Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті терактів загинули 62 цивільних і 94 проурядових бійця, які в основному були місцевими жителями та взяли зброю для захисту своїх населених пунктів.

ИГИЛ взяла на себе відповідальність за теракти, заявивши, що “солдати халіфату” напали на позиції сирійського уряду і пости безпеки в місті Сувейді, а потім привели в дію вибухові пристрої.