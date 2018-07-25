Міст на Сахалін, здається, побудують. Ідея отримала «добро» на вищому рівні. Після зустрічі з губернатором Сахаліну Олегом Кожем’яко Володимир Путін доручив опрацювати питання будівництва транспортного переходу з острова на материк. Однак у ідеї є опоненти.

«Це (міст — авт.) було б істотним чинником, що закріплює населення, людей — можна приїхати, виїхати в будь-який час року, в будь-яку погоду», — визнав Путін доцільність проекту. Раніше про це йому писали депутати регіону.

«Це призвело б і до розвитку півночі Хабаровського краю, тому що потрібно робити підходи. Розумію це питання і з точки зору справедливості для сахалинцев, маючи на увазі, що частина коштів вилучається у Фонд розвитку Далекого Сходу», — зазначив президент.

Сахалін так жадає стійкою зв’язку з материком, що готовий пустити на будівництво мосту кошти, одержувані за СРП-2 (угода про розподіл продукції). Про це Путіну розповів Кожемяко. «Хотілося б з цього приводу знати вашу думку та (отримати) вашу підтримку», — попросив губернатор.

Зазначимо, що проектування залізничних шляхів для мосту на Сахалін почалося в Ульчском районі Хабаровського краю ще в квітні 2018 року. За попередньою оцінкою, будівництво мостового переходу обійдеться в 540 млрд. рублів, що набагато більше витрат на Кримський міст, що зв’язав півострів з Кубанню.

Звістка про можливе будівництво мосту на Сахалін засмутило цілий російський регіон — Якутію. Жителі республіки сподівалися, що наступним після Кримського моста головним інфраструктурним проектом країни стане будівництво мосту через річку Лена. «Скрізь мости будують, а нас ігнорують», — скаржаться якутяне.

Їх можна зрозуміти. Як можна зрозуміти і безліч росіян, для яких, наприклад, звичайна дорога з райцентру в обласний центр — мрія.

— Я категорично проти, — каже голова Федерації автовласників Росії Сергій Канаєв. — У нас зараз не та економічна ситуація в країні, щоб будувати такі мости.

«СП»: — Сахалинцы чекають будівництва мосту вже більше півстоліття. Знову ж Кримський міст підігрів пристрасті…

— Міст, напевно, необхідний, але не зараз. У нас не буде там великого турпотоку і розвитку регіону, які могли б компенсувати витрати хоча б у довгостроковій перспективі, як у Криму. У Криму зрозуміло — там є зацікавленість, там набагато швидше «відбиваються» кошти. Це суто економічне питання. Так, сахалінський міст це цікаво, але не зараз.

Тим більше у нас зараз збираються проводити пенсійну реформу, підвищують ПДВ і тут же збираються абсолютно бездумно витрачати гроші на цей міст. Адже це обійдеться у величезну суму — більше трильйона рублів.

«СП»: — Так вже і трильйон. Є попередня оцінка — 540 млрд…

— Згадайте, з якої суми починався Кримський міст. З 80 млрд. рублів! А в результаті він обійшовся в рази дорожче. Треба реально дивитися на речі. На Сахаліні буде трильйон — це мінімум.

«СП»: — Нехай так. Наскільки ця сума велика з точки зору автодорожнього господарства країни. Що можна зробити за ці гроші?

— Це дуже велика сума. На неї, наприклад, можна повністю відремонтувати дороги в Новосибірській області, які не дороблені, можна доробити трасу М-4 «Дон», зробити її у тому числі безоплатної, добудувати траси М-10 (Москва — Петербург), М-6 (Москва — Астрахань). Цілі траси можна побудувати на гроші, які ми «угрохаем» на сахалінський проект. А в такому регіоні як Калінінградська область на них можна було б переробити всю дорожню інфраструктуру.

А ось на думку керівника сахалінського Туристичного інформаційного центру Олега Романіва, користь від мосту буде всій країні.

— Ми вже багато всякого чули про будівництво мосту на Сахалін і тому ставимося до чергової новини на цю тему з обережністю. Хотілося б почути остаточне рішення щодо реалізації проекту. Але в будь-якому випадку, ми все це сприймаємо з ентузіазмом.

Сахалін — єдиний в Росії острівної регіон. І звичайно, транспортне сполучення з материком для нас важливо. Це у нас така місцева особливість — називати всю іншу Росію «материком». Не знаю, як з економічної точки зору, але з точки зору геополітичної, з точки зору цілісності країни — це все дуже важливо.

«СП»: Як це вплине на близьку вам туристичну галузь?

— Сахалін стане більш доступним. Це очевидно. А туризм у нас — пріоритетна галузь для економіки.

Крім того, з’явиться перспектива розвитку відносин з Японією. Токіо варто подумати про будівництво мосту від Хоккайдо до Сахаліну. Це дозволить японцям возити товари недорогим і швидким сухопутним шляхом. Виходить прямий зв’язок аж до Лондона. Причому, міст з Японії має сенс тільки у разі, коли є міст Сахалін — материк.

«СП»: — Якщо будувати міст, то, напевно, і залізничний теж. Але на Сахаліні ж вузька колія…

— Дійсно, вона вужча, ніж загальноросійська. Доводиться переставляти «візки» вагонів після переправи через протоку. Але зараз колія «перешивається» хорошими темпами і вже не за горами закінчення цих робіт. Напевно, це і є перший етап будівництва мостового переходу. І взагалі, ми живемо в одній, єдиній країні і у нас повинні бути єдині стандарти скрізь.

«СП»: — Обговорюється кілька варіантів проекту: міст, тунель і навіть дамба, що дозволяє регулювати клімат в регіоні. Вам який варіант здається краще?

— Це мають вирішувати фахівці. При Сталіні будували тунель. Майже побудували, але трохи не вистачило часу доробити. Зараз, кажуть, що буде все-таки міст.

«СП»: — чи Не занадто дороге задоволення — 540 млрд., а то й цілий трильйон рублів? Автомобілісти хотіли б витратити їх на ремонт доріг та будівництво трас по всій країні. Та і Кримський міст обійшовся набагато дешевше…

— Чи може держава дозволити собі такі витрати, має вирішувати уряд.

Що стосується порівнянь з Кримським мостом, то вони абсолютно некоректними. Там будували практично тільки міст — від точки до точки. У нас же доведеться будувати під’їзні шляхи. З того ж Хабаровському краю, північ якого практично не освоєний. Там просто немає транспорту. Належить пройти по тайзі, якщо не помиляюся, понад 200 кілометрів. Зв’язати міст з БАМом і Транссибом. І це все входить у загальні витрати. А сам міст буде довжиною лише сім кілометрів.

Проект дозволить отримати ефект від розвитку цих територій. Людей у нас небагато живе, а великі багатства. До того ж ми знаходимося в цікавому регіоні планети. Економічне зростання зараз зосереджений в Китаї, Південній Кореї, Японії, а не в Європі.

«СП»: — Ваш губернатор запропонував використовувати на будівництво кошти регіону…

— Федеральний бюджет вже перерозподілив отримані, в тому числі з Сахаліну, кошти на користь Далекого Сходу. Думаю, вони і підуть на будівництво мосту. Тобто нових вилучень з регіонального бюджету вже не буде.