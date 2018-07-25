Російська влада всерйоз задумалися про нову мегастройке. Слідом за Кримським мостом поставлено питання про будівництво шляхопроводу на острів Сахалін. Приблизна вартість проекту, який передбачає майбутню 585-кілометрову залізничну гілку, оцінюється мінімум в 540 млрд рублів. Володимир Путін доручив опрацювати «економіку» будівництва мосту, в РЖД до кінця цього року обіцяють закінчити техніко-економічне обґрунтування дороги на Сахалін. Але експерти сумніваються у виправданості інвестицій у цей дуже дорогий проект.

Уряд оцінить міст на Сахалін

24 липня Володимир Путін на зустрічі з губернатором Сахалінської області Олег Кожемяко заявив, що доручив уряду опрацювати питання будівництва мосту, який зв’язав би острів Сахалін з материком. Таким чином глава держави відповів на прохання глави регіону висловити свою думку про необхідність шляхопроводу.

Путін пояснив, що він в курсі дискусій про будівництво цього об’єкта і розуміє це питання «і з точки зору справедливості для сахалинцев». «Це давня мрія тих, хто на Сахаліні проживає, в тому числі це було б істотним чинником, що закріплює населення, людей. Можна приїхати, виїхати в будь-який час року, в будь-яку погоду, все зрозуміло. Це призвело б і до розвитку півночі Хабаровського краю, тому що потрібно робити підходи», — сказав президент. «Дуже хочеться допомогти, треба подивитися економіку», — підсумував він.

Зустріч Путіна з Олегом КожемякоKremlin.ru

У 2017 році під час «прямої лінії» Путін також говорив про перспективу будівництва дороги на Сахалін. Тоді він зазначив, що завдяки шляхопроводу можна було б організувати рух товарів з Азії в Європу і таким чином підвищити значення Транссибірської магістралі. Однак потрібно будувати не тільки міст, але й розширювати сам Транссиб, зауважив Володимир Путін.

У подібному дусі висловлювалися в 2015 і 2017 роках учасники Східного економічного форуму, які відзначали, що в рамках проекту потрібно прокладати маршрут до Японії.

Сталінська будівництво

Питання про будівництво дороги на Сахалін не раз піднімався в двадцятому столітті. Дослідження на цю тему проводилися в 1929-1930 роках. Але через економічну недоцільність та дефіциту коштів мегастройку відкладали. Реанімував ідею з’єднання Сахаліну з материком в 1950 році Йосип Сталін. Тоді вирішили побудувати тунель довжиною 10 кілометрів через протоку Невельського від мису Лазарєва до мису Погиби, і запустити резервний морський пором.

Будівництво тунельного переходу доручили МВС СРСР. На роботах були задіяні в основному звільнені в’язні Гулагу. З таборів на Сахалін були направлені десятки тисяч колишніх засуджених. Вони прокладали залізниці, вирубували ліси, рили шахти, займалися іншими інфраструктурними об’єктами. Однак після смерті Сталіна роботи по всьому проекту були згорнуті. Причина — проект тунелю на Сахалін не відповідав потребам народного господарства. Про це заявив міністр внутрішніх справ Лаврентій Берія.

Проходка тунелю так і не була розпочата. Залишилися тільки залізничне полотно і дамби, отсыпанные в районі запланованої поромної переправи. Їх залишки видно досі.

Приблизна вартість моста — 540 млрд

Сполучення між Сахаліном і материком поки що зав’язано на поромній переправі, яка часто не працює із-за поганих погодних умов. Зараз вирішується питання, яким буде перехід з материка на острів: тунельним або мостовим. Будівництво планують у самому вузькому місці Татарської протоки (протоки Невельського), який відділяє Сахалін від великої землі. Міст стане частиною майбутньої 585-кілометрової залізниці між селом Селихино Хабаровського краю і сахалінським селищем Ниш.

За даними газети «Комерсант», ВАТ РЖД вже розробило технічне завдання, перехід на Сахалін внесений в інвестпрограму РЖД до 2025 року. За попередньою оцінкою, вартість задуманого транспортного шляху складе 540 млрд рублів.

Однак ця цифра взята з розрахунків на 2013 рік. З урахуванням інфляції навіть на середину 2017 року ця сума становила вже близько 615 млрд рублів.

«Комерсант»

З 585 км залізничної гілки довжина самого мосту складе близько 8 кілометрів. Шляхопровід, за попередніми даними, обійдеться в 228 млрд рублів (стільки ж коштував Кримський міст, але його протяжність 19 км. — Прим. ред.). Оціночна вартість фактично однакова і для моста, і для тунелю. В обох випадках перехід повинен бути однопутным. При цьому, як зазначає видання, посилаючись на техзавдання РЖД, пасажирські перевезення будуть украй обмежені — не більш однієї пари поїздів на добу.

Важливо відзначити, що поки в планах тільки залізнична складова шляху і навколишня інфраструктура. На будівництво автомобільної дороги, швидше за все, знадобиться ще кілька сот мільярдів рублів. Але поки про це не йдеться.

«Економічний сенс мосту неочевидний»

Професор географічного факультету МДУ, директор регіональних програм Незалежного інституту соціальної політики Наталя Зубаревич заявила Znak.com, що не бачить будь-якої економічної доцільності проекту з’єднання Сахаліну з материком.

За її словами, в даний час залізниці підведені лише до поромної переправи, яка знаходиться ближче до центру Сахаліну. Міст збираються будувати в самому вузькому місці Татарської протоки на півночі, де ж/д гілок немає. «На півночі острова немає населення, там є тільки нафта і газ, які не потребують залізниці. Але якщо будувати міст, доведеться прокладати шляхи на неосвоєний північ, і вести їх через половину Сахаліну. Варто нагадати, що зараз там користуються японської залізницею, у якій інша колія. Для 500 тисяч чоловік, що проживають на Сахаліні, пропонується наддорогий проект», — говорить експерт.

За словами Зубаревич, для неї в цьому питанні очевидна геополітична складова. «Спочатку пристебнули Крим до Росії, тепер взялися за Сахалін. Це геополітична історія», — зауважує вона.

Сахалінський проект міг би бути цікавий з точки зору економіки в прив’язці до будівництва мосту в Японію і створення транзитного коридору. Однак Зубаревич вважає, що і тут можна обійтися без шляхопроводу. «Навіть якщо прокладати дорогу далі на японський острів Хоккайдо, виникає питання: а що ви будете возити? Зараз в торгівлі використовується морський транспорт. Його цілком досить. З Японії товари везуть у Владивосток, Знахідку, де вже є залізниця. А як наповнювати нову залізничну сахалінську гілку? Теж питання. Вийде пекельна дорожнеча і відсутність логіки. Висновок дуже простий: Росія може робити тільки дорогі проекти. Економічний зміст сахалінського мосту неочевидний», — підсумувала експерт.

Скрін Google Карти

Іншої точки зору дотримується аналітик групи компаній «Фінам» Олексій Калачов. «Великі інфраструктурні проекти, як, наприклад, Кримський міст, не можна розглядати в якості самоокупних проектів. Але справа в тому, що така глобальна масштабна інфраструктура — це стрижень розвитку економіки, вона дає побічні ефекти. Зокрема, можливість розвитку Сахалінського регіону і прилеглої сторони. Зараз фактично сполучення з материком відбувається за допомогою поромної переправи. Зрозуміло, що в даному випадку товаропотоки абсолютно обмежені», — висловив думку Калачов у бесіді з RT.

За його словами, забезпечення життєдіяльності Сахалінського регіону — важлива для держави завдання. «Для забезпечення життєдіяльності і розвитку цього простору, якщо нам цей регіон важливий, потрібний, необхідно вкладати в інфраструктуру, зокрема в цей же міст», — сказав Калачов.

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У Далекосхідній залізниці на початку липня заявили, що техніко-економічне обґрунтування проекту дороги на Сахалін буде готова у грудні 2018 року, після чого його представлять федеральному уряду. У разі прийняття позитивного рішення роботи можуть початися в 2021 році. Виступаючи на Міжнародному геотехническом симпозіумі в Южно-Сахалінську, заступник головного інженера Далекосхідної залізниці Сергій Дрокин уточнив, що будівництво триватиме близько п’яти років. На думку ряду експертів, у проекті може брати участь «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга, який будував міст в Крим.

Поки чиновники проводять розрахунки, всі чекають остаточного рішення. Раніше представник президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв заявив, що його може прийняти лише президент.