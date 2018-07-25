Російська сторона висловлювала протест Ізраїлю після того, як над територією єврейської держави був збитий літак Су-22 сирійських ВПС. Про це пише газета Maariv.

Як повідомило джерело видання в політичних колах Росії в ході переговорів надали докази, включаючи кадри з радарів, де було зафіксовано вторгнення винищувача-бомбардувальника в ізраїльський повітряний простір. Повідомлялося, що сирійському льотчику було надано можливість повернутися на територію своєї країни.

Підкреслюється, що після пояснень протест був відкликаний. При цьому офіційних заяв з цього питання не було ні від однієї зі сторін.

Раніше повідомлялося, що пілот Су-22 вибрав смерть полоні.

Нагадаємо, літак був збитий 24 липня ракети Patriot. В Ізраїлі заявили, що винищувач увійшов в повітряний простір країни і заглибився на два кілометри.

В Ізраїлі заявили, що протягом дня неодноразово попереджали іноземні літаки про неприпустимість порушення повітряних кордонів, а вже потім запустили ракети.

У вересні 2017 року американський винищувач збив у районі Табки сирійський Су-22, який наносив удари по позиціям терористів.