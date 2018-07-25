Це відповідь на аналогічну політику США.

Європейська комісія готується ввести мита на імпорт американської продукції вартістю $20 млрд, якщо Вашингтон введе мита на імпорт автомобілів з ЄС.

“Ми сподіваємося, що до такого не дійде і ми зможемо прийти до вирішення. Якщо ні, то Європейська комісія готує досить довгий перелік багатьох американських товарів. Їх вартість складе близько $20 млрд”, – сказала Мальмстрем.

Можливі відповідні заходи не будуть спрямовані на конкретні штати США.

“Ні, зараз мова про більш загальні товарах, таких як сільськогосподарська продукція, обладнання, високотехнологічна продукція та інші товари”, – сказала вона.

За словами Мальмстрем, вона не вважає, що до пропозиції міністра фінансів США Стівена Мнучина відмовитися від мит, торгових бар’єрів і субсидій варто ставитися серйозно, оскільки у США є закони і субсидії, що захищають американські галузі.

“Ми намагалися раніше в рамках переговорів про Трансатлантичну торговельне та інвестиційне партнерство (TTIP) змусити США послабити ці закони. Це було абсолютно марно. Вони ні на міліметр не зрушила”, – сказала єврокомісар.