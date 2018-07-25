Повінь – зміна системи

Menu
Close

ЄС збирається ввести величезні мита на товари із США

25.07.2018

ЕС собирается ввести огромные пошлины на товары из СШАЦе відповідь на аналогічну політику США.

Європейська комісія готується ввести мита на імпорт американської продукції вартістю $20 млрд, якщо Вашингтон введе мита на імпорт автомобілів з ЄС.

“Ми сподіваємося, що до такого не дійде і ми зможемо прийти до вирішення. Якщо ні, то Європейська комісія готує досить довгий перелік багатьох американських товарів. Їх вартість складе близько $20 млрд”, – сказала Мальмстрем.

Можливі відповідні заходи не будуть спрямовані на конкретні штати США.

“Ні, зараз мова про більш загальні товарах, таких як сільськогосподарська продукція, обладнання, високотехнологічна продукція та інші товари”, – сказала вона.

За словами Мальмстрем, вона не вважає, що до пропозиції міністра фінансів США Стівена Мнучина відмовитися від мит, торгових бар’єрів і субсидій варто ставитися серйозно, оскільки у США є закони і субсидії, що захищають американські галузі.

“Ми намагалися раніше в рамках переговорів про Трансатлантичну торговельне та інвестиційне партнерство (TTIP) змусити США послабити ці закони. Це було абсолютно марно. Вони ні на міліметр не зрушила”, – сказала єврокомісар.

Читайте також:   Кеніата вдруге прийняв присягу президента Кенії
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *