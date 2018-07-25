Сенат США готує нові санкції проти Росії. Вони пов’язані з посиленням санкцій і введенням заборони на операції з російським держборгом. Нові адресні заходи передбачаються також щодо російських олігархів і хакерів.

У той же час Дональд Трамп відреагував на сільськогосподарські мита Китаю щодо його країни, назвавши їх «жорстокими», а голова КНР Сі Цзіньпін, у свою чергу, закликав відмовитися від ведення торгових воєн. На кожну з цих новин ринки і національні валюти відреагувала дуже бурхливо. Експерти розповіли, як веде себе російська економіка і рубль на тлі загострення санкцій.

За словами старшого аналітика компанії «Альпарі» Романа Ткачука, санкції щодо держборгу можуть сильно вдарити по рублю, адже у володінні нерезидентів знаходиться майже третина російських ОФЗ. «На цьому тлі найближча мета для підвищення рубля – 63,5 рубля за долар. Цілком можливо, що «дерев’яний» опуститься до 64, однак подальшого ослаблення не чекаємо: ринки вже звикли до зовнішньополітичного тиску США на Росію», – говорить експерт.

Його колега, директор аналітичного департаменту компанії Олександр Разуваєв, пояснює, що багато чого в цій ситуації буде залежати від дій Центробанку Росії. Оскільки бюджет РФ запланований з профіцитом, ЦБ може викупити частку нерезидентів в держборгу. Разом з тим наші співрозмовники сумніваються, що санкції щодо ОФЗ будуть введені. Швидше, США просто лякає Росію. «Це той випадок, коли загроза — страшніше покарання. Саме обмежень щодо держоблігацій більше всього боялися учасники російського фінансового ринку і в рамках цього сценарію очікують девальвацію рубля на 10-15%», – додав Разуваєв.