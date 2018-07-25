Чоловік прийшов на Алею з чохлом для гітари.

У США невідомий знищив зірку президента США Дональда Трампа на Алеї слави в Голлівуді.

Про це повідомляє журналіст NBC Джонатан Гонсалес на сторінці в Twitter.

Згідно з його інформацією, чоловік прийшов на Алею з чохлом для гітари, з якого дістав кирку. Після цього він почав розбивати нею монумент, залишить від нього лише жменьку каменів і пилу.

Після скоєного він самостійно викликав поліцейських і зник з місця злочину. Через якийсь час з’явилася інформація, що він здався правоохоронцям.