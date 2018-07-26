Зустріч Трампа з Путіним може відбутися в 2019 році



Дональд Трамп відклав зустріч з Володимиром Путіним до 2019 року з-за розслідування втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

Запропонована Вашингтоном зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Росії Володимира Путіна відбудеться в 2019 році. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає Associated Press.

Двосторонні переговори відкладені до 2019 року з-за розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року.

“Президент вважає, що така двостороння зустріч з президентом Путіним повинна відбутися після закінчення “російської полювання на відьом”, тому ми домовилися, що це станеться після початку наступного року”, – заявив Болтон.

Нагадаємо, зустріч президентів Росії і США пройшла 16 липня в Гельсінкі. Путін і Трамп проговорили тет-а-тет більше двох годин, а також взяли участь у переговорах у розширеному складі. Трамп запросив Путіна приїхати в США восени.