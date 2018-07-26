Прем’єр-міністр Нової Зеландії звинуватив Австралію в “копіюванні” прапора своєї країни.



Виконуючий обов’язки глави уряду Нової Зеландії Уїнстон Петерс закликав владу Австралії змінити національний прапор.

“Прапор нашої країни, що є нашим протягом тривалого часу, був скопійований Австралією. Їм потрібно змінити свій прапор, визнавши, що ми перші взяли такий дизайн”, – заявив він.

Політик упевнений, що зміна Австралією дизайну допоможе відновити унікальність прапора його країни.

Прапор Нової Зеландії був прийнятий в 1902 році, австралійський – у 1954 році.