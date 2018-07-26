У мережі викликала суперечку відео, на якому зображено, як колектори нібито за вказівкою ОСББ вриваються в квартиру літньої жительки Черкас.

Користувачів соціальних мереж обурило незаконне проникнення групою осіб в квартиру пенсіонерки, в якої накопичилися великі борги за комунальні послуги. Колектори рилися в її речах і іронічно дивувалися бідності, в якій змушена проживати старенька. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці активіста Станіслава Краснова і вже зібрав майже 320 тисяч переглядів.

Відзначається, що на кадрах видно будинок бідної пенсіонерки. Квартира без ремонту, але охайна і прибрана. Чоловіки ж риються в її речах і зі сміхом коментують бідність приміщення.

“Це такий жах, це така гидота… Накачані бики виламали двері в квартиру бабусі. За те, що вона не може заплатити за комунальні послуги! У неї пенсія 1400 гривень. Вона все життя працювала, а тепер олігархи пограбували все, і кинули їй подачку, якої не можна прожити”, – написав автор посту і попросив поширити інформацію в мережі.

“Друзі, я дуже прошу, поширте це відео. У нашій країні поки що єдине, що може вплинути на владу, це резонанс. Якщо це відео розійдеться, якщо про це дізнаються всі, напишуть ЗМІ, то злочинець і нелюд опиниться у в’язниці, де йому і місце”.

Більшість коментаторів вкрай негативно поставилися до того, що відбувається на відео, а репост зробили понад 11 тисяч осіб.