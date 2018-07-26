Народний депутат попередніх скликань Віталій Журавський заявив, що більшість чиновників в парламенті є психічно неврівноваженими людьми.

Віталій Журавський вважає, що деякі парламентарії повинні бути пацієнтами психіатра. Таким чином, екс-нардеп вважає, що перед тим, як потрапити до Верховної Ради України або на пост Президента, потрібно пройти обстеження і отримати довідку про адекватному психічному стані.

Крім того, на його думку, кожен претендент на посаду глави держави має проходити тест на поліграфі. Віталій Журавський вважає це необхідним для того, щоб в Україні обрали гідного людини. На це журналістка відповіла йому, що він хоче залишити Україну без кандидатів.

Віталій Журавський стверджує, що тест на поліграфі є обов’язковим. Також він зазначив, що в першу чергу потрібно ставити питання щодо корупції, так як це є однією з головних проблем України.