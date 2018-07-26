Досить серйозні зміни очікують російський банківський сектор. Розмови навколо приватизації Ощадбанку набувають реальних обрисів. Як повідомляють наші джерела, неформальне звання головного банку країни, може перейти до ВТБ. Деякі організації вже почали переводити на зарплатні проекти з Ощадбанку в ВТБ. Про що це говорить? Подробиці – в матеріалі «ФедералПресс».

Силовики порвали з «Ощадбанком»+

Бюджетні організації змінюють банки. Співробітникам ФСБ більше не будуть перераховувати зарплату через Ощадбанк. Силовикам нібито повідомили, що в майбутньому їх зарплатними операціями буде займатися ВТБ. Про це нашому агентству повідомили джерела, близькі до служби держбезпеки.

Втім, це далеко не перший факт, коли силовиків переводять на обслуговування в ВТБ. В кінці минулого року МВС в декількох регіонах Росії розірвало відносини з Ощадбанком. Так, наприклад, сталося в Кіровській області. Співробітники МВС анонімно поскаржилися в мережі, що їх переводять на ВТБ в «добровільно-примусовому» порядку.+

«Начебто ми повинні перейти добровільно, але, коли за розпорядженням начальника, то виходить, що примусово. Справа в тому, що більшості службовців все одно де отримувати платню. Правда, ВТБ-банкоматів, безумовно, менше, ніж ощадбанківських – основне для багатьох незручність. Але якщо ти забігався або просто забув звернутися в інший банк, то тобі обов’язково нагадають», – розповідає про ситуацію один з кіровських поліцейських.

Керівництво регіонального МВС пояснило, з чим пов’язана зміна банку.+

«Треба підтримати банк з найбільшою державною участю», – заявив тоді заступник начальника кіровського УМВС Олег Прозоров.+

Ідейні натхненники+

З чим ці процеси можуть бути пов’язані? Джерела «ФедералПресс» в силових структурах заперечують ймовірність конфлікту з Ощадбанком. Вказівка прийшло «зверху», а подробиці невідомі. Експерти вважають, що глава Ощадбанку Герман Греф хоче позбутися зобов’язань з держорганами. У якомусь сенсі держава пригальмовує розвиток цієї фінансової структури, а Греф, в свою чергу, сповідує прогресивні погляди на розвиток банківського сектора і любить нові технології.

Наші співрозмовники, близькі до Кремля, підтверджують цю інформацію і говорять про те, що працівників бюджетної сфери будуть надалі переводити на обслуговування в ВТБ. Джерела «ФедералПресс» вважають «догляд» силовиків з Ощадбанку передвістям його приватизації та бажанням президента залишити лише один якірний держбанк – ВТБ. Кілька факторів побічно підтверджують цю тенденцію.+

По-перше, варто відзначити посилення позицій голови правління ВТБ Андрія Костіна і його близькість до Володимиру Путіну. Саме Костін запропонував президенту план по дедоларризации. Розмова відбулася у середині липня.

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«Наші фахівці приготували цілий проект пропозицій, спрямованих на подальше розширення використання рубля у міжнародних розрахунках для того, щоб розвивати російський ринок з розміщення єврооблігацій, акцій і створення інших деривативних інструментів, які сьогодні тільки на Заході використовуються. Нам потрібно створювати, я думаю, свої інструменти», – зазначив Костін.+

По-друге, голова правління Ощадбанку Герман Греф не раз висловлював свою позицію з приводу приватизації очолюваної ним фінансової організації. За його словами, продаж державних банків може стати альтернативою підвищенню податків.+

«Вважаю, що не потрібен [державі] контрольний пакет в Ощадбанку. Я не бачу жодної підстави, чому потрібно тримати», – заявив Греф в червні цього року.+

Ну і приватизацію держбанків МВФ рекомендує Росії, до порад якого наш уряд охоче прислухається останнім часом.+

«Стимулювання зростання вимагає підвищення конкуренції на внутрішніх ринках, зниження участі держави в економіці, а також більшої динамічності приватного сектора. Участь держави, що охоплює, за оцінками, приблизно третина всієї економіки, необхідно скорочувати, особливо в банківському секторі та інших секторах з обмеженою аргументацією на користь державної форми власності», – йдеться в останній рекомендації МВФ, опублікованій в цьому році.

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Хто виграє від приватизації?+

Справа в тому, що зараз уряд обговорює джерела фінансування нового травневого указу президента і плану розвитку країни до 2024 року. Для цього необхідно 25 трильйонів рублів, вісім з яких ще належить знайти. Підвищення пенсійного віку і збільшення ПДВ частково цю задачу вирішують. Кабмін також має намір здійснити податковий маневр в нафтовій галузі – підвищення ПВКК і обнулення експортного мита до 2024 року. Це дасть федеральному бюджету додатково 1 трильйон рублів.+

За підрахунками економістів, зниження частки держави в Ощадбанку хоча б до 25% може поповнити федеральний бюджет на аналогічну суму. Зараз 50+1% акцій Ощадбанку належать ЦБ РФ, тобто фактично державі. У ВТБ частка держави вище – 60,9%.+

«Це може бути включення в якусь програму приватизації або щось подібне. Ну а потім ніхто не заважає державі повторно збільшити цей капітал і увійти в цей банк», – коментує провідний фінансовий аналітик BankoDrom.ru В’ячеслав Путилівський.+

У 2015 році Греф вже виступав з подібною пропозицією, однак тоді президент Володимир Путін і глава ЦБ Ельвіра Набуиллина ідею не підтримали. Путін назвав її передчасною. Через три роки, позиція глави держави могла змінитися.+

На думку експертів, приватизація Ощадбанку виявиться безболісною для громадян, які користуються його послугами.+

«Я думаю, що нічого суттєвого не зміниться. Банк, який займає зараз більше половини банківської системи, залишиться цим банком. У будь-якому випадку, він системно значущий. У будь-якому разі, держава, навіть якщо у нього формально контролю не буде, буде його контролювати. Може навіть не юридично, але де-факто», – вважає В’ячеслав Путилівський.