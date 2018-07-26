Журналісти проекту Bihus.Info підрахували, хто з українських чиновників виявився щедрим кредитором. Загальний результат показав, що чиновники люблять займати гроші в стабільних іноземних валютах — у них було видано 66% усіх позик. У цілому ж у минулому році державні службовці задекларували позикових коштів на суму 12 млрд грн.

Перше місце посів народний депутат Віталій Хомутинник. Загальна сума всіх позичених третім особам політиком і його дружиною коштів в перерахунку на гривню за курсом на 31 грудня 2017 склала понад 408 млн.

Всього на 60 тис. грн від нього відстав харківський бізнесмен, власник готелів, телеканалів і ресторанів і за сумісництвом депутат Харківської міської ради Олександр Давтян. Треті особи заборгували йому разом з дружиною $12,5 млн (понад 350 млн грн).

Третю сходинку рейтингу мер Києва Віталій Кличко. Свої кредити він також роздає в основному в доларах і євро – всього зайняв валютний еквівалент 300 млн грн.

Зовсім трохи від нього відстав нардеп Юрій Дерев’янко, який зайняв своєму братові Олегу 10,5 млн доларів. Замикає топ-5 позикодавців депутат Київської міської ради Костянтин Яловий, дружині якого заборгували 225 млн грн.

До десятки рейтингу увійшли ряд депутатів — Енергодарської міськради Запорізької області Сергій Хоролець, нардепи Ярослав Дубневич та Вадим Нестеренко, Харківської облради Альберт Кононенко і Одеського — Олег Кутаделадзе.

Раніше SKELET-info повідомляв, що протягом восьмої сесії (лютий — липень 2018 року) 53 народних депутати пропустили 90% голосувань Верховної Ради.

Нагадаємо, загальна сума офіційно задекларованих боргів народних депутатів склала 1 млрд 460 млн гривень.

До цього ЗМІ назвали Топ-5 акціонерів Верховної Ради. Також журналісти склали рейтинг самих багатих народних обранців, враховуючи суму грошових заощаджень у банках, готівкою, наданими позиками і криптовалюте.