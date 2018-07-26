ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК: Ігор Мазепа: інвестиційна акула або «ряджений мільйонер», аферист і сектант? ЧАСТИНА 1

А тепер трохи про те, чому саме «Concorde Capital» займався в період між двома Майданами – крім того, що за винагороду розміщував акції українських компаній на закордонних біржах. Дещо з цього раніше публікували ЗМІ, дещо нещодавно з’ясували журналісти, а що стало відомо завдяки розслідуванню правоохоронних органів:

У 2005 році «Concorde Capital» брав участь в скупці акцій ВАТ «Криворіжсталь», ВАТ «Запоріжсталь» і «Одесакабель» у населення. Це було замовлення тих українських та іноземних компаній, які хотіли брати участь у їх приватизації і реприватизації.

У 2006 році «Concorde Capital» підрядився виконувати замовлення «ДТЕК» Ріната Ахметова, скуповуючи для нього акції Бурштинської ТЕС та Донецького облгазу. У 2005-2007 р. р. компанія скуповувала для Ахметова акції «Укртелекому».

У 2007 році «Concorde Capital» допомагав одеському бізнесменові Сергію Вчителю (сьогодні його називають «смотрящим» за Одесою) у придбанні ПАТ «Одесагаз».

У 2006 році «Concorde Capital» почав боротьбу за поглинання Дніпропетровського лакофарбового заводу. Це був один з небагатьох випадків, коли компанія Ігоря Мазепи скуповувала акції для себе (але на свої гроші?), перетворюючись на співвласника підприємства. Маючи на руках лише 20% акцій, він посадив у крісло голови правління заводу свого старшого брата Юрія. Через два роки «Concorde Capital» продав свої акції власнику київського ЛКЗ «Лакма» Денису Копилову і допоміг збанкрутувати підприємство, яке потім було поглинуто новими структурами Копилова.

У 2007-му Ігор Мазепа вирішив вкластися в нерухомість», в ході чого з великими порушеннями законодавства придбав 1,34 га землі, що належала Національної академії наук України.

У 2007 році «Concorde Capital» створив компанію з управління активами (КУА) «Конкорд Ессет Менеджмент», при якій, в свою чергу, створили аж чотири інвестиційних фонди, які почали залучати гроші рядових інвесторів. Вже через рік деякі українці помітили, що «Конкорд Ессет Менеджмент» просто шахраює, різними методами піднімаючи і опускаючи вартості сертифікатів. При цьому компанія Мазепи залишалася у вигоді, а ось інвестори втрачали свій прибуток, а іноді і частина вкладень. Після кризи 2008 року справи у «Конкорд Ессет Менеджмент» стали зовсім кепські, однак Мазепа продовжував закликати вкладати гроші в компанію. Закінчилося це тим, що в 2012 році «Concorde Capital» вирішив остаточно «згорнути цей напрямок бізнесу». Багато його інвестори так і не отримали назад свої гроші.

У 2008 році Ігор Мазепа став одним з ініціаторів створення «Української біржі». При цьому його зусиллями 49% акцій «Української біржі» отримала російська РТС (нині – «Московська біржа»), яка спочатку і досі контролює програмне забезпечення «Української біржі», що дає можливості для економічного шпигунства.

У 2011 році співробітники «Concorde Capital» були викриті у низці шахрайських дій. Зокрема, вони занижували вартість акцій деяких українських підприємств, що продавалися на європейських біржах, «за домовленістю» з покупцями. Джерела SKELET-info стверджували, що таким чином Ігор Мазепа і його найближчі поплічники поклали собі в кишеню понад мільйон доларів, які вони переводили в кіпрський офшор. Також повідомлялося, що «Concorde Capital» використовував розміщення акцій на іноземних біржах у схемах відмивання грошей.

У період 2010-2014 років група російських і українських хакерів, очолювана громадянами України Іваном і Олександром Турчиновим Єременко, викрадала конфіденційну інформацію про великих західних компаніях, а потім «зливали» її біржовим гравцям. Серед останніх була «Concorde Bermuda» — дочірня офшорна фірма «Concorde Capital». Зокрема, вона використовувала вкрадену інформацію про фірмі «Caterpillar Inc.» для вигідною спекуляції її акціями. Згодом, коли влада США розкрили банду хакерів, які користувалися їх послугами компаніям були висунуті звинувачення від Федеральної комісії з цінних паперів США (SEC). В їх числі була і «Concorde Bermuda»: американський суд висунув її позов на 4,2 мільйона доларів, а пізніше з’явилася інформація, що компанії (або тим, хто за нею стояв) довелося піти на мирову і розлучитися з 3,4 мільйонами доларів.

Починаючи з 2013 року, транснаціональна фінансова корпорація «Franklin Templeton» (з’явилася шляхом злиття американської «Franklin Distributors» і британських інвестфондів Темплтона) вирішила скупити боргові зобов’язання та облігації України на суму 6 мільярдів доларів. Допомагала їй у цьому компанія «Concorde Capital», що було логічно: у 2000-2002 р. р. Ігор Мазепа працював на Доріана Фойла, колишнього молодшого компаньйона Темплтона. Ці угоди мали кілька негативний наслідок для України, оскільки «Franklin Templeton» відрізняється жорстким і хижацьким характером, і ніколи не йшла ні на які поступки Києву, використовувала українські борги для економічного і політичного тиску на українську владу. Але на початку 2017 року «Franklin Templeton» оптом позбавився від українських євробондів», причому так акуратно, що нічого не втратив при їх продажу.

Афера «Форекс-Тренд» і «гаманець терористів»

Якщо після криз 1998 та 2008 років західні інвестиційні компанії користувалися моментом і намагалися активно скуповувати українські активи, що давало масу роботи та Ігорю Мазепі, то внутрішньоукраїнський криза 2014-2015 іноземних інвесторів чомусь не залучив зовсім. Більш того, в 2014 році в Україні «кинули» навіть такого досвідченого знавця реалій вітчизняного ринку, як Доріана Флойда, який продав свою «Foyil Securities New Europe». Цілком логічно, що останні 4 роки справи у «Concorde Capital» йдуть дуже погано, і не тільки в Україні: в минулому році на Кіпрі був позбавлений ліцензії філія компанії «Concorde Investments Ltd». Так що «Concorde Capital» брав участь в основному лише у сумнівних оборудках, а ім’я Ігоря Мазепи звучало в контексті чергових скандалів.

Одним з найгучніших був пов’язаний з «фінансуванням тероризму» — так українські власті називають будь-які фінансові операції з перерахуванням грошей на території контрольованих сепаратистами ОРДИЛО, стали незаконними після офіційного введення Києвом економічної блокади цього регіону. Що ж, закон є закон! Але було б марно сподіватися, що залишилися в ОРДИЛО два мільйони (або більше) українських громадян погодяться терпляче чекати свого звільнення енну кількість років (а адже український головнокомандувач і не свербить), не скориставшись альтернативними варіантами грошових переказів. Тим більше, що ці варіанти їм люб’язно запропонували київські бізнесмени – такі, як Ігор Мазепа.

Все було просто: восени 2014 року «Concorde Capital» придбав контрольний пакет української компанії «ОМП-2013», яка в свою чергу частково належала російській компанії «QIWI». А це вже досить відомий «ківі-гаманець» був створений і належить «Mail.ru Group — компанії, яка знаходитися під безпосереднім ковпаком ФСБ. За чутками, пакет акцій «ОМП-2013» дістався Мазепу після того, як він допоміг «QIWI» вийти на західні біржі і успішно продати там частину акцій цієї компанії. Це змінило її імідж з російської на міжнародну, але не змінило її суті. І ось в 2014 році «QIWI» став тим самим альтернативним варіантом грошових платежів і переказів у ОРДИЛО. А з української сторони участь «ОМП-2013». Причому, сам Мазепа б це не потягнув, ні – в цьому йому сприяв його друг (і можливий компаньйон) Борис Ложкін. Звичайно, піднявся шум, СБУ і прокуратура робили вигляд, що проводили якісь обшуки, але справу було швидко зам’ято. А «ОМП-2013» офіційно перейшла на новий бренд «TYME», який, по суті, залишався все тим же українським сектором системи «QIWI», але з іншою назвою.

Тепер дивіться сюди: на території ОРДИЛО продовжує роботу система «QIWI», навіть ще працюють платіжні термінали, які формально належать «ОМП-2013» (кажуть, їх так і не «націоналізували»), і є можливість робити грошові платежі в Україну в обхід: https://skelet-info.org/igor-mazepa-i-ego-arabskaya-sxema/ через Росію, потім через турецьку компанію «UPT», яка безпосередньо працює з українською «TYME». Назад, з України в Донецьк, грошик перекладається з цієї ж ланцюжку, і вже на місці гроші з «ківі-гаманця» готівку (за жирний відсоток) у працюючих там філіях російських банків. І добре якщо це турботливий син переказ грошей «на поїсти» залишилася в ОРДИЛО мамі, а якщо це дійсно гроші на спорядження бойовиків? І знову піднявся шум, і Туреччина зажадала від «TYME» роз’яснень. Після чого ця ланцюжок перекладів стала проходити вже не через Туреччину, а через… Кувейт. Причому відразу після того, як туди злітав Петро Порошенко.

Ще однією «аферою століття» Ігоря Мазепи стала фінансова піраміда «PrivateFX», влаштована ним у 2015 році. Саме тоді він заснував під цим ім’ям компанію, яка купила іншу фінансову піраміду – «Forex Trend», створену раніше шахраєм Павлом Крымовым, який за 15 років бурхливої діяльності створив близько 40 фінансових афер і пірамід (Questra World, Atlantic Global Asset Management та ін). Купувати щось у цієї людини — значить публічно визнавати свою участь в його афери. Але Ігор Мазепа це зробив, на підставі реанімації «Forex Trend» з метою виплати боргів всім його вкладникам. Правда, для початку Ігор Мазепа, користуючись своїм дутим авторитетом «міжнародного інвестора з вісімнадцятирічним стажем роботи», титулами економічного спеціаліста і експерта, закликав наївних учасників «Forex Trend» інвестувати свої гроші в піраміду «PrivateFX». Шахрайська реклама Мазепи обіцяла: щоб повернути раніше вкладені в «Forex Trend», потрібно вкласти таку ж суму «PrivateFX», і через деякий час отримати всі свої гроші з великим наваром. Впізнаєте? Так, неймовірно схоже на проект «МММ-2» Мавроді! І адже «PrivateFX» теж знайшов масу довірливих лохів!

Але ніякого навару ніхто не отримав. Більш того, невдачливі «Forex Trend» і «PrivateFX» знову втратили вкладені в них гроші! Спочатку Ігор Мазепа старанно робив вигляд, що «PrivateFX» перетворюється на справжній інвестиційний проект: у 2015 році прес-релізи від «Concorde Capital» затвердили, що «PrivateFX» вийшов на біржу «Forex» і активно бере участь в операціях. Збиралися конференції, людей заманювали якимись хитромудрими термінами, малювали їм графіки.

Але вже у 2016 році «PrivateFX» раптом завмер: на запитання не відповідали, обурення почали підозрювати недобре вкладників видаляли з форуму проекту. Ну а в 2017 році Ігор Мазепа просто заявив, що проект «не виправдав надій» і продав «PrivateFX» компанії «ПраймБрокер». Так, точно так само, як в 2012 році він згорнув «Конкорд Ессет Менеджмент», теж залишивши ні з чим обдурених людей.

Найбільш приголомшливе, що у відповідь на обґрунтовані звинувачення і справедливі обурення Ігор Мазепа відповідає повній «отмороженостью». Він повністю заперечує причетність «Concorde Capital» та «ОМП-2013» схем переказу грошей в ОРДИЛО, а щодо «PrivateFX» надійшов ще нахабніше, велівши просто прибирати з інтернету всю інформацію про свою причетність до цього проекту. Але ж зробити це вже неможливо! А між тим напрошується закономірне питання не лише про відповідальність, яку Ігор Мазепа мав би понести на пару з Павлом Крымовым, але і про причини, що змусили його взяти участь в цьому банальному і нічим неприкритому шахрайстві. Невже у глави «Concorde Capital» так погано з грошима, що він почав «розводити» на них з допомогою фінансових пірамід? І не він скотиться ще нижче – до «балагановщины» або пограбувань?

Сергій Варіс, для

Мазепа Ігор: інвестиційна акула або «ряджений мільйонер», аферист і сектант? ЧАСТИНА 2 оновлено: Липень 26, 2018 автором: creator