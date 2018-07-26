Бізнес-партнер президента України, народний депутат Ігор Кононенко подкормил жителів Хутора Залізного у Київській області кондитерським виробом зі своїм ім’ям. Про це повідомив нардеп Віктор Чумак на своїй сторінці в Facebook.

На опублікованих парламентарієм фотографіях торт для виборців прикрашає напис «З днем села! Ігор Кононенко, народний депутат України».

Чумак порівняв такий випад Кононенко з класичною формою найпростішого підкупу рядових виборців: «Гречка буває різною …… Навіть буває солодкою. Але запам’ятайте, кожен шматочок цього тортика – найкоротший шлях в рабство», – підписав знімки народний депутат.

За словами Чумака, на кульках, які роздали дітям, також був напис «Ігор Кононенко».

Раніше повідомляв, що Кононенко у своєму офісі в бізнес-центрі на Подолі у Києві регулярно зустрічається з власниками енергетичного бізнесу в Україні.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради від «Народного фронту» Віктор Романюк направив запит директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику з проханням перевірити факт підкупу виборців Обухівського та Васильківського районів Київської області з боку Кононенко.