У РПЦ зайнялися розробкою Всеросійського реєстру атеїстів (ВІРА), в якому будуть міститися відомості про осіб, які сповідують язичницьку релігію або дотримуються радикального атеїзму.

На проект буде виділено 65 млн рублів, з яких частину складуть дотації з бюджету за програмою субсидій для релігійних установ. Розробкою реєстру займеться ФГУП «Науково-дослідний інститут православних наук», створений кількома роками раніше при РПЦ. У базу даних також буде потрапляти інформація про проведені або готуються язичницьких обрядах.

У церкві підкреслили, що не будуть вдаватися до обмежень на основі даних з реєстру — приміром, навіть фігуранти списків зможуть з’являтися в православних храмах, якщо «проявлять істинність своїх намірів переходу в істинну віру». У той же час служба внутрішньої безпеки Патріархату буде відстежувати контакти співробітників і служителів РПЦ з особами зі списків і при необхідності приймати відповідні кадрові рішення.

За словами глави кредитно-банківського сектора синодального відділу РПЦ протоієрея Олександра Кагановича, зараз розглядається варіант додавання послуг, пов’язаних з системою ВІРА, в Єдину православну мережу терміналів, діючу на території Росії з минулого року. Якщо зараз через термінал можна тільки замовити молебень або поставити віртуальну свічку, то в майбутньому у нього можуть з’явитися послуги по приховуванню або видалення даних з реєстру атеїстів.

«З терміналами у нас поки що пілотний проект, в тестовому режимі. Система «ВІРА» — це вже затверджене техзавдання, роботи почалися в общем-то, є більш чітке бачення. Але ми розглядаємо можливість їх поєднання в окремих послугах. На рівні базової архітектури розробники закладають можливість мережевої взаємодії, а як ми це реалізуємо, буде вирішуватись у наступному кварталі», — сказав протоієрей Каганович на селекторній нараді в патріархаті.