ТОВ «Дарасунский рудник» в Забайкальському краї РФ другий день триває голодування гірників, які вимагають погасити заборгованість по заробітній платі, досягла 38 млн рублів.

Вони забезпечені водою, спальними речами і ночують в адміністративному приміщенні підприємства, повідомив агентству представник екстрених служб.

Щодо рудника, де з 5 шахт у робочому стані залишилася одна, а знос обладнання досяг 90%, ще в червні було порушено адміністративну справу за невиконання умов трудових договорів. За його підсумками підприємство оштрафували на 50 тисяч рублів.

Погасити заборгованість рудник не зміг «у зв’язку з відсутністю грошових коштів», повідомила прес-служба крайової прокуратури.

Напередодні справу порушили повторно, а в інтересах 33 працівників до суду були направлені заяви про винесенні судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати на 2,3 млн рублів.

На підприємстві виявлені масштабні порушення технологічних процесів, санітарних правил та гігієни: перевірка Генпрокуратури наприкінці минулого року виявила, що у працівників немає спецодягу, спецвзуття, засобів захисту, а в цехах відсутнє обладнання, що визначає гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі.

Рік тому шахтарі рудника також голодували на знак протесту проти скорочення зарплати. У відповідь власник — АТ «Южуралзолото група компаній» вирішив закрити рудник. Пізніше його придбали нові власники, з травня перестали платити співробітникам.