Невеликий вибуховий пристрій біля посольства США в Пекіні підірвав 26-річний чоловік.



Невелика саморобний вибуховий пристрій біля будівлі посольства США в Пекіні привів в дію 26-річний чоловік.

Про це повідомила місцева поліція.

Уродженець китайського міста Тунляо за прізвищем Цзян, кинув бомбу, – єдиний постраждалий в результаті інциденту, він отримав поранення руки. Пристрій чоловік зробив із феєрверків. Про мотиви зловмисника поки нічого невідомо.

Раніше повідомлялося, що невідомий підірвав вибуховий пристрій біля посольства 26 липня. До цього китайська державна газета Global Times писала, що під посольством жінка нібито намагалася спалити себе і її забрала поліція. Цю інформацію посольство і поліція не коментували, відзначило агентство.