Аудитор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), екс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський має намір до запланованих на 2019 рік парламентських виборів створити партію правої ідеологічний спрямованості, яка б враховувала настрою сходу України і в першу чергу там розвинути її структурні підрозділи.

«На Донбасі є запит на політичну силу, яка буде говорити відверто. Але це повинно боліти. Я займуся формуванням ідеологічної правої партії. І в Донецькій області будуть серйозні структури цієї політсили… Ми будемо готуватися до парламентських виборів 2019-го», — цитує Жебрівського видання «Вести».

Він пояснив, що на Донбасі зараз лідирують політики, гірше «регіоналів». «Там на перших позиціях партія «Наш край». І я думаю, що це гірше, ніж Партія регіонів. Ключова проблема в тому, що партії, які заявляють про себе як націонал-демократичні, дуже мало займаються партійним будівництвом», – зазначив Жебрівський.

Зазначимо, лідером Донецької обласної організації «Наш край» є Олег Недава – народний депутат від «Блоку Петра Порошенка».

У той же час політолог Микола Спірідонов сумнівається в перемозі партії Жебрівського. «Правих організацій дуже багато, а електорату – мало, тому про успіх на майбутніх парламентських виборах партії Жебрівського мріяти не доводиться. Сам Павло Жебрівський залишається людиною президента. Те, що він був відкликаний з Донецької області в НАБУ, говорить про пріоритетні завдання Банкової – НАБУ для АП важливіше Донбасу», – підкреслив він.

На думку експерта, створення правої партії – це теж технологія Адміністрації президента, метою якої варто послабити позиції інших правих націоналістичних партій і організацій.

«При цьому люди, що знали Жебрівського по роботі в Донецькій області, відзначали, що у нього дуже високі амбіції. І вони, ще коли він був губернатором, вступили у суперечність з реальним станом справ в області», – пише ЗМІ.

У свою чергу політолог Олексій Якубін вважає, що сам Жебрівський не вважає, що призначення аудитором — це межа його амбіцій. «І тому ми чуємо заяви про політичну кар’єру. Треба зазначити, що Жебрівський підтримкою місцевого населення Донецької області не користувався і став досить «токсичної» фігурою, так як пропонував заходи, які просто суперечили українському законодавству. Те, що у нього політичні амбіції через край – очевидно, але якої якості буде їх реалізація – велике питання», — додав Якубін.

Раніше повідомляв, що Верховний суд України відмовився починати провадження за позовом активістів проти президента Порошенка з приводу призначення аудитором НАБУ Жебрівського. Пізніше на сайті Державної судової адміністрації з’явилося роз’яснення Верховного суду, чому він відхилив відповідні позови активістів, що оспорюють цей указ.

Нагадаємо, у Центрі протидії корупції заявляли, що Жебрівський не відповідає критеріям, визначеним у вимогах до кандидатів на цю посаду, уточнюють активісти: у нього немає «значного досвіду роботи в органах попереднього розслідування, прокуратури, судах за кордоном або в міжнародних організаціях. Це суперечить закону про НАБУ, вважають позивачі. Жебрівський ставить під загрозу незалежність та ефективність роботи антикорупційного бюро.