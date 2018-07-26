У футбольному м’ячі, який президент Росії Володимир Путін подарував американському колезі Дональду Трампу, знайшли чіп. Про це повідомляє Bloomberg.

Американський сенатор Ліндсі Грем раніше навіть закликав не вносити м’яч у Білий дім і зажадав перевірити подарунок на наявність прослуховуючих пристроїв. Однак Bloomberg уточнює, що це рекламний чіп.

Путін подарував Трампу офіційний футбольний м’яч чемпіонату світу 2018 – Adidas Telstar. Вбудований в м’яч чіп можна підключити до смартфону і отримати ексклюзивний контент» Adidas — інформацію про продукт, футбольні новини та інші матеріали.

Adidas не став коментувати Bloomberg, могла російська сторона зламати чіп. Немає ніяких припущень про те, що у таких м’ячів або їх чіпів є уразливості безпеки, пише агентство. На фотографіях також не можна визначити, чи чіп видалений або замінений, а також був м’яч спеціально виготовлений для подарунка лише нагадував продукт Adidas, міркує Bloomberg.

За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, футбольний м’яч, як і інші подарунки, перевірили на безпеку. Вона не пояснила, чи було що-то виявлено.

Нагадаємо, що зустріч президентів Росії і США пройшла в Гельсінкі 16 липня. На ній Путін подарував Трампу футбольний м’яч.