Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника одного з відділів Управління державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Волинській області.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав від місцевого підприємця чотири тисячі доларів США.

Гроші повинні були передати через посередника. За вказану суму зловмисник обіцяв надати дозвіл на реконструкцію будівельного об’єкта, площею понад п’ятсот квадратних метрів.

Оперативники спецслужби затримали посередника на одній з вулиць обласного центру при отриманні всієї суми неправомірної вигоди. Чиновника співробітники СБУ затримали на робочому місці.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.