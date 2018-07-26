Юлія Гройсман – прийомна дочка прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, в травні 2017 року зареєструвала в Лондоні власну компанію – 2100 Сonsultancy ltd. Дані про це містяться в британському реєстрі Companies House, повідомляє видання «Наші гроші».

Дівчина є директором і єдиним власником компанії зі статутним капіталом у розмірі 1 фунт стерлінгів. Фірма прописана за адресою Stamford Square, 2, SW15 2BF.

Видом діяльності компанії зазначено Solicitors. Солиситеры – це категорія адвокатів в Англії, які готують судові матеріали для адвокат – адвокатів вищого рангу.

Юлія Гройсман працює солиситером в компанії Gvc Marketing (UK) Limited, яка займається букмекерськими та ігровим бізнесом. Вона вчилася в Лондонському університеті на юридичному факультеті. Юлія Гройсман 1991 року народження є дочкою дружини Володимира Гройсмана від першого шлюбу.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Гройсман приховав реальну ціну авто дружини, не доплативши податки. А до цього сам Гройсман відреагував на звинувачення в причетності до корупції на митницях України.

Нагадаємо, 70% українців не задоволені роботою уряду Гройсмана. У той же час на перельоти президента Петра Порошенка, Гройсмана і спікера Верховної Ради Андрія Парубія у цьому році передбачається витратити 88,4 млн грн