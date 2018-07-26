Офіцер, який побив підлеглого, підозрюється в отриманні хабара від трьох військовослужбовців.

Втратив селезінку за побоїв офіцера. Деталі щодо прикрого інциденту у військовому середовищі.

“Старший по званню умисно наніс солдату тілесні ушкодження в область селезінки і, як наслідок, пошкоджений орган довелося видалити. І як виявилося, на цьому історія з горе-офіцером не закінчується. На додачу ще й встановлюється факт вимагання та отримання ним хабара від трьох бійців, серед яких також є вищевказаний потерпілий солдатів”, – написав Сенюк.

У 64 тис. російських рублів і 16 тис. гривень оцінив офіцер непритягнення до відповідальності трьох військовослужбовців, а також надання дозволу на виїзд за межі Яворівського гарнізону потерпілому солдату.

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 КК України. Розслідують зазначені злочини слідчі Яворівського відділу поліції ГУ Нацполиции України у Львівській області, а процесуальне керівництво здійснюють військові прокурори Львівського гарнізону.