Президент Білорусі провів нараду серед держслужбовців.



На державну службу треба залучати найкращих і досвідчених управлінців.

Про це Лукашенко заявив 26 липня на нараді з питань соціально-правових гарантій державних службовців.

Лукашенко поцікавився у присутніх на заході, наскільки запропоновані заходи дозволять підвищити ефективність роботи державних службовців, це головне, а також фінансової складової цього питання — на це буде звернута особлива увага. «Якщо ви прийшли до мене з пропозиціями про підвищення грошового забезпечення і зарплат держслужбовцям, навіть не піднімайте це питання, він раз і назавжди вирішене», — заявив Лукашенко. На нараді обговорюється і доцільність заснування медалі «За бездоганну державну службу».

«Я не заперечую. Але мова не йде сьогодні про роздачу якихось бонусів і подарунків. Мова повинна йти про те, які вимоги, в яких нормативно-правових актах повинні пред’являтися держслужбовцю. Якщо це буде, як у військових, відповідний статут, добре, нехай буде статут. Але люди і суспільство мають бачити, що я тим самим висуваю жорстокі вимоги до держслужбовців. А за це їм належиться це, це і це. За порушення йдеш з посади — йдеш у в’язницю. Люди повинні це все розуміти. Тому спочатку вимоги до держслужбовцю, які він повинен найжорстокішим чином дотримуватися і виконувати, а потім пряники», — заявив Лукашенко.