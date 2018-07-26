Ви теж помітили, що в Україні стало менше патріотичних флешмобів, а челленджи вже нікого не “збуджують”?

“Вести” розібралися в песимізмі громадських активістів і дізналися, чому масові ігри більше не отримують підтримку.

Два відра фарби і відро крижаної води

Чотири роки тому свідомі українці раптом почали обливатися холодною водою. Не тому, що в гарячій повсюдно не було, а бажаючи підтримати флешмоб Ice Bucket Challenge. Сенс цих дій полягав у тому, щоб привернути увагу до вивчення рідкісних захворювань і зібрати благодійні внески у фонд вивчення таких недуг.

В Україні сенс флешмобу змінився у відповідності з ситуацією. Крижаною водою обливалися, збираючи кошти для допомоги армії та на інші актуальні цілі. Здавалося б, що може бути краще карнавалу, учасники якого скидаються на добру справу? Але в Україні карнавал перетворився в паноптикум, а його учасники зберігали оптимізм, що межує з громадянською сліпотою.

Крім обливання крижаною водою, активісти фарбували паркани, лавки і мости в кольори державного прапора, прикрашали символікою ОУН облуплені стіни будинків, прив’язували стрічки до дерев. Збір коштів “на фарбу” проводився всюди – від метро до спільнот в Facebook. Так тривало деякий час, але ось уже кілька років, і політики, і прості громадяни перестали флешмобить.

Немає причин для радості

Важка ситуація на сході країни, падіння соціальних стандартів, близькість президентських виборів, імовірність політичної кризи і звичайно ж корупція – все це не лікується солідарністю в соцмережах. Звичайно, можна прикладати до хворої голови аркуш подорожника, але навіть міністр охорони здоров’я Уляна Супрун не впевнена в доцільності такого лікування. Флешмоби просто перестали працювати, хоча покликані знімати соціальне напруження і привертати увагу до важливих суспільних проблем.

Але, схоже, що самі активісти, не встигнувши ще відмити руки від синьої і жовтої фарби, зрозуміли марність всіх цих дій.

Політики теж брали участь у цих марних карнавалах, поки не стали дратувати цим своїх виборців. Звичайно, здорово, коли верхівка правлячої еліти віджимається 22 рази в знак солідарності з українськими військовими, але від начальника Генштабу Муженко, голови РНБО Турчинова і спікера ВР Парубія чекають кілька іншої підтримки як бійці ВСУ, так і інші українці. Мер Києва Кличко теж продемонстрував чудову спортивну форму, віджавшись перед КМДА 22 рази, що не дивно для чемпіона з боксу, але міські проблеми нікуди не поділися – мости продовжували падати, затори на київських дорогах – не розсмокталися, а в спальних районах міста не стало чистіше.

Знущання над здоровим глуздом

“Після Майдану найвідчайдушніші взяли в руки зброю і пішли захищати національний суверенітет. Інші жертвували останнім для фронту. Ми віддавали «на фарбу”, щоб перефарбувати мости в національні кольори, пересилали волонтерам на засоби зв’язку, продукти, обмундирування і зброю. Але і цими чистими прагненнями народу скористалися негідники від влади“, – каже кореспонденту “Вістей” адвокат Ігор Чудовський.

Він обурений тим, що політики на камеру політики були з народом, віджималися від підлоги, обливалися водою, а потім в кулуарах Верховної Ради билися між собою за те, щоб очолити схеми і сісти на фінансові потоки. “Брехня і відверте лицемірство вбили зародилася національну ідею! Те, що могло стати об’єднуючою силою нації і привести до прогресивного ривку і в економіці, і в політиці, невмілим керівництвом і популізмом було загублено на корені“, – стверджує Чудовський і повторює приказку про те, що революцію роблять фанати, а до влади приходять негідники.

Ще більший песимізм висловлює літератор Денис Киркач, який раніше сам підтримував флешмоби і челленджи. “У той період ще вірилося, що ми потрібні країні. Була віра в обіцяне нашим гарантом припинення АТО в рекордно короткі терміни. Не було боротьби з пенсійним туризмом”, біженців з непідконтрольних територій не зобов’язували брати принизливу “довідку переселенця”. Не було котлів і втрат територій. Не було усвідомлення, що нинішня ситуація затягнеться на багато десятиліть. А частина населення опиниться поза контекстом через “неправильну” прописки і не тієї мови. Тоді вірилося. Зараз немає“, – пояснив зміну свого ставлення до колективних проявів патріотизму Денис Киркач.

Причому тут Майдан?

А при тому, що під час Майдану громадяни проявляли солідарність і чинили колективні дії, спрямовані на досягнення, як їм здавалося, зрозумілих цілей. Але виявилося, що на Майдані люди були разом, але стояли через різне. Так вважає громадянська активістка Олена Шевченко. “Цілі флешмобів і челленджей спочатку недосяжні. Люди беруть участь у них, бажаючи залучення в спільну добру справу – на цьому і заснована енергетика всіх таких дій. А політики, відчуваючи потенціал для піару, із задоволенням беруть участь в челленджах та флешмоби“, – каже Шевченко.

І дійсно, недавнє падіння рейтингу сторінки FIFA в Facebook, не обійшлося без участі в ньому топових українських політиків. Нагадаємо, що історія цієї масової акції, як вже писали “Вісті”, почалася відразу після матчу Росія — Хорватія. Вночі 8 липня на своїй сторінці у Фейсбуці футбольний коментатор телеканалу “Спорт 1” Андрій Шахов опублікував відео, на якому гравець хорватської збірної і екс-динамівець Домагой Віда прокричав: “Слава Україні!” На відео разом з Відою був і асистент тренера хорватської збірної Огнєн Вукоєвич, також раніше грав за київське “Динамо”. Він отримав попередження за подібні висловлювання від дисциплінарного комітету FIFA і був звільнений зі збірної.

Найоригінальнішим виявився Юрій Луценко. На відміну від інших обурених користувачів, які ставили оцінку “1”, генеральний прокурор України поставив трійку.

Канал 1+1 після “приниження” FIFA у Facebook вирішив добити всіх ворогів України у соцмережах у всьому світі. Флешмоб #МояСлаваУкраїні приурочений Дню Незалежності. Організатори закликають знімати себе на відео і вимовляти фразу “Слава Україні”. У свою чергу, на 1+1 обіцяють об’єднати кращі відео кліп і “ваш голос пролунає на всю країну“. Цікаво, хто з українських політиків знову хайпнет на теми патріотизму?