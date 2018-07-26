Культ помер, але служителі залишилися. Скільки ще відданих прихильників колишнього президента Януковича продовжують отруювати українцям повсякденне життя, пише Антикор.

Відданих особисто самому «донецькому пахану», а тієї ідеології, якої він дотримувався все життя, в результаті діставшись до вищої державної посади. Вона вкрай проста. На будь-якому місці намагатися урвати особисто для себе, плюючи на службовий обов’язок, совість, порядність та інші для подібних людей ефемерні поняття.

Майстер на всі руки

Один з таких суб’єктів з 2014 року керує «Київським метрополітеном». Звуть «осколка» минулого Віктор Брагінський. Вундеркінд з чотирма дипломами про вищу утвореннями, серед яких красується навіть посвідчення лейтенанта юстиції після 2010 року поміняв майже десяток керівних посад у різних компаніях. Так бажала «сім’я», кидаючи його на відповідальні ділянки роботи. Найважливішим з них був Бердянський морський порт, де йому довелося з’явитися двічі. Морські ворота на південному сході України опинилися стратегічно важливим місцем для «донецьких» ─ «вікном у світ». Через нього вони вивозили з вугільного Донбасу і металургійного Маріуполя все, що завгодно. У Бердянську Брагінський знайшов спільну мову з керівництвом міста, суцільно складався з регіоналів. Відзначився Брагінський і в «Нафтагазе України», при Януковичі став Меккою для пройдисвітів всіх мастей і видів. Життя дійсно покидала молодика, який не досяг тридцятиріччя, по кабінетах начальників. Починав він в «Спецодяг України», були ще ТОВ «Укрпромгранит» і «Укрінтеравтосервіс». Підземка в довгому списку відсутня. До неї його підводили довго і наполегливо. Трохи не встигли. Очолив «Київський метрополітен» Віктор Брагінський вже, коли Янукович з сім’єю і друзями півроку був у бігах. Однак, може для нього це і до кращого. Досвід і знання, є, зв’язку залишилися. Руки розв’язані. Можна проявити ініціативу і не ділитися з дорослими дядьками з Донецька, хапнув все самому.

Війна на життєвий простір



«Київський метрополітен», щодня перевозить мільйон пасажирів, і його мільярдні обороти ласе місце для проведення «сірих» схем. Одна тільки супутня торгівля на величезних площах підземки може приносити пристойний дохід за рахунок справляння орендної плати з комерсантів. У тому числі і в особисту кишеню, якщо правильно поставити питання перед бізнесом. З приходом Брагінського під землею розгорнулася справжня війна з кіосками, кіосками та МАФами та їх господарями. Повний розгром супротивників був досягнутий за допомогою несподівано і дуже вчасно спалахнув пожежі. Питання про збитковість столичного метрополітену Брагінський зрадила забуттю. Для нього головне завдання полягає не у виправленні гнітючого становища, а в чомусь іншому. У нинішнього керівника метро є свій надійний спосіб досягнення рентабельності. В лютому 2015 року він порадував киян збільшенням вартості однієї поїздки в 2 рази. Взагалі то, хотів одразу підняти ціну жетона в 3 рази, чого вже розмінюватися на дрібниці, але не дали.

З продажем жетонів ситуація при Брагинському дуже цікава. Як не дивно, але кількість проданих жетонів точно встановити ніхто не може. Метрополітен не може налагодити необхідний фіскальний контроль. Це дуже зручно, і з точки зору виплати податків, і для випрошування з державної та міської скарбниці подачок, занижуючи виручку, і для формування «чорної» каси. Аналогічно Брагінський надходить і з пільговиками, точне число яких не встановлено. Через рік після вступу на посаду Брагінського «Київський метрополітен» отримав 101,6 млн гривень компенсацій за цією статтею. Через 2 роки тільки з бюджету міста сума перерахувань зросла в 3 рази. Столична підземка перетворюється в бездонну чорну діру, безповоротно засасывающую в свої глибини тонни купюр.

Куряча сліпота керівника метро

Дуже часто керівника «Київського метрополітену» охоплює підозріла сліпота. Він буквально не бачить, що діється перед його носом. У 2009 році КП «Київський метрополітен» уклало з ТОВ «Київ Пий Сервіс» договір, за яким на станціях метро і в переходах були встановлені платіжні термінали. За оренду площі під один термінал метрополітен отримував 297 гривень на місяць. Потім ця сума була збільшена до 450 гривень. Просто дивовижним умовою укладеного договору виявилася його безстроковість. Такого ще ніколи не було. Договір щорічно автоматично продовжувався. Єдиними умовами, які «Київ Пий Сервіс» зобов’язався неухильно виконувати виявилися досить природні регулярна сплата оренди та підтримання терміналів у справному стані. Просто кабальні умови для «Київського метрополітену». Варто згадати, що конкурсу, обов’язково покладеного в таких випадках, не проводилося. Багато українські банки вже давно пропонують свої послуги по цій темі. Вони готові платити на порядок більшу ставку оплати оренди. Є з кого вибирати. Віктор Брагінський виявився напрочуд глухий, сліпий і пасивний. У 2017 році в ситуацію змушені були втрутитися депутати Київради. Комісія з питань власності прийняла рішення, що зобов’язує комунальне підприємство розірвати невигідний договір. Брагінський не виявив жодної реакції. Депутати змушені були звернутися до міського голови Віталію Кличко і в НАБУ, з вимогою усунути Брагінського від посади та провести ретельну перевірку на наявність в його діях корупційної складової. Завзятість керівника «Київського метрополітену» в цілком зрозумілої ситуації явно вказує на його особисту зацікавленість у пролонгування щедрого «подарунка» комерсантам з «Київ Пий Сервісу». На обличчя одна з часто реалізуються «сірих» схем. ТОВ «Київ Пий сервіс» щомісяця перераховує близько 40 млн гривень. Приблизно стільки ж платить за оренду іншого оператор терміналів ТОВ «Метро Пий». Орендна плата за користування площами повинна перераховуватися до міського бюджету, але цього не відбувається. Гроші пропадають в «чорній дірі» Брагинской підземки. Метрополітен продовжує бути збитковим, балансуючи на межі банкрутства.

Брагінський і політика

Дивну прихильність Віктор Брагінський відчуває до компаній з російським корінням. У 2016 році тендер на будівництво гілки метро в новий район Виноградар виграла компанія «Київметропроект», основні бенефіціари якої знаходяться в Росії. Інший практично російської компанії «Укррослізинг» столичний метрополітен заборгував за поставку вагонів близько 2 млрд гривень. Тепер можна очікувати законних дій постачальника. Варто додати, що борги за електричну енергію «Київенерго» досягли 135 млн гривень. Рахунки в банках «Київського метрополітену» давно заблоковані. З них можна взяти фінансові кошти тільки на зарплату. Це закономірний підсумок чотирирічної діяльності на посту керівника організації професійного «варяга» з «команди» Януковича Брагінського.

Разом з цим Брагінський явно нікуди не збирається. Він міцно влаштувався у своїх 2-х столичних квартирах. Ще за ці роки він прикупив земельні ділянки у Богуславському та Вишгородському районах Київської області, а також в Бучі. Одночасно будинок і земельна ділянка в Лютаре опинився у власності його матері. Прийшовши керувати столичним метрополітеном, Брагінський виявив явні політичні амбіції. Він намагався обратися в Київраду від партії «Права Воля України». Варто нагадати, що це політичну силу фінансував олігарх-«регіонал» Василь Хмельницький. До виборів справа не дійшла. Брагінський поступився своє місце представнику партії УДАР, який і став переможцем. Може бути, в цих давніх і таємних домовленостях криється терпимість вищого керівництва КМДА до всіх «витівок» або помилок керівника «Київського метрополітену»?

Руслан Якушев

Господар київського підземелля Віктор Брагінський оновлено: Липень 26, 2018 автором: Redactor