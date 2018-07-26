Акції Facebook різко обвалилися і позбавили засновника соціальної мережі Марка Цукерберга майже 17 мільярдів доларів, втрати компанії склали близько $130 млрд.

Відзначається, що втрати компанії викликані публікацією квартального звіту з негативним прогнозом аналітиків. У ньому говориться, що квартальна виручка Facebook склала близько 13 мільярдів доларів, що виявилося нижче запланованих показників. Число користувачів, які заходять у соцмережі кожен день, збільшилася до 1,47 мільярда людей замість очікуваних 1,49 мільярда. Обвал акцій на 24% також спровокували негативні показники за темпами зростання прибутку.