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Найбільш різке падіння Facebook в історії: Цукерберг втратив $17 млрд за 2 години

26.07.2018

Самое резкое падение Facebook в истории: Цукерберг потерял $17 млрд за 2 часа

Акції Facebook різко обвалилися і позбавили засновника соціальної мережі Марка Цукерберга майже 17 мільярдів доларів, втрати компанії склали близько $130 млрд.

Відзначається, що втрати компанії викликані публікацією квартального звіту з негативним прогнозом аналітиків. У ньому говориться, що квартальна виручка Facebook склала близько 13 мільярдів доларів, що виявилося нижче запланованих показників. Число користувачів, які заходять у соцмережі кожен день, збільшилася до 1,47 мільярда людей замість очікуваних 1,49 мільярда. Обвал акцій на 24% також спровокували негативні показники за темпами зростання прибутку.

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