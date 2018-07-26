Загинули два пілоти.



Винищувач Військово-повітряних сил В’єтнаму Су-22 розбився на півночі країни, в результаті чого два пілоти загинули.

Місцеві влади інформують, що Су-22 розбився в горбистій місцевості в провінції Нгеан, що в 300 км на південь від Ханоя.

Наголошується, що літак виконував тренувальний політ. Він вилетів з аеропорту Сан-Ванг в районі Тхо Сюань.

На борту знаходилися два підполковника – Хуат Манх Три і Фам Джіан Нам.

На місце інциденту вирушили рятувальники, проте проведення операції ускладнюється сильними дощами.

Причина аварії з’ясовується.