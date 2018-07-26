На фото: Транзисторний приймач TR-63 компанії SONY. TR-63 випускався з 1955 року по ліцензії, яку SONY придбала у американської компанії Western Electric. Однак фахівці SONY зробили TR-63 більш мініатюрним, ніж оригінальна американська модель. Цей приймач вперше отримав найменування «кишеньковий». У США TR-63 продавався за ціною $39,95 і став першим товаром Sony, з яким фірма закріпилася на американському ринку.

Альберт Шпеєр, головний архітектор Гітлера і міністр озброєнь Рейху з лютого 1942 року, записав 25 березня 1962 року в своєму щоденнику, який таємно вів у в’язниці Шпандау (де відбував свій 20-річний вирок Нюрнберзького трибуналу): «Кілька днів тому мій друг Джек <один і охоронців – g.> приніс мені кишеньковий транзистор. В камері я тримаю його в задній кишені, а навушники ховаю під лижною шапочкою. Видно лише кілька сантиметрів білого дроти… Портативний приймач виробництва японської фірми Sony – технічне диво». Судячи з усього, Шпеєр мав у своєму розпорядженні Sony TR-63 (див. фото і підпис вище).

Портативний транзистор Sony з навушниками, який легко поміщається в задній кишені штанів, у ув’язненого самої строго охороняється у світі в’язниці в березні 1962 року! Навряд чи цей невідомий Джек передав Шпееру якусь экстрафантастическую і нечувано дорогу річ. Швидше за все він дав укладеним, до якого ставився з симпатією, якусь особисту забавну дрібничку, щоб і Шпеєр з нею міг погратися. Зрозуміло, Шпеєр, який до цього моменту отримував тільки газети (всього чотири нами найменування – по одній від кожної країни, яка здійснювала охорону Шпандау), а крім того, як колишній міністр озброєнь добре знав техніку, був здивований цим транзистором. Однак для Джека це була звичайна річ. А в СРСР навіть десять років потому переносний транзистор (без всяких навушників), який при цьому при всьому бажанні не вліз би у задню кишеню штанів (радянський «портативний» тому що) був досить дефіцитною штукою. При цьому радянський. Про транзистор Sony навіть і мови бути не могло.

Ну так, звичайно, я вже чую: «Війна! Відновлення зруйнованого господарства!». Це так, було таке. Проте ж – і тут вже навіть найзапекліший бовдур, сподіваюся, не стане сперечатися, що в СРСР у ході війни була зруйнована лише інфраструктура в західній частині країни. А ми ж не забули, що нас всю дорогу радували розповідями про те, що всі радянські заводи з смуги наступу на Заході були евакуйовані до Сибіру і вже до початку 1942 року випускали продукцію. Так про який зруйнованої промисловій базі може йти мова? Так що комуністи брехали або коли говорили, що все було знищено, або – коли стверджували, що всі заводи і фабрики були евакуйовані і скоро почали роботу, як на колишньому місці. Або – або. Ну а крім того, Sony – це Японія. І нагадаю, що на відміну від СРСР, ця країна а) була повністю розгромлена, б) її не просто бомбили, але ще й дві атомні бомби скинули, знісши начисто два великих міста з усім населенням; в) вона сплачувала репарації і контрибуцію, як країна-агресор, г) втратила величезну кількість чоловіків на війні і т. д. і т. п. Але тим не менш, до 1962 році японська фірма Sony вже наповнила весь світ своїми портативними транзисторами з навушниками, так що навіть звичайний охоронець у в’язниці міг собі такий придбати. Так що не варто технічне відставання пояснювати війною.

Так, то був 1962 рік. І ми знаємо, що комуністи роззули всю країну заради того, щоб утерти американцям ніс запуском першої людини в космос. Так втерли, що коли Шпеєр насолоджувався в навушниках прослуховуванням музики на японському портативному транзисторі, в СРСР в Новочеркаську розстрілювали демонстрацію робітників, які м’яса для своїх сімей (нагадаю, що Новочеркаський розстріл відбувся на початку червня 1962 року, тобто через два місяці після запису Шпеєра про транзисторі Sony). І ця космічна гонка була важче, ніж зруйнована інфраструктура в ході війни. А ще на радянський народ валилися такі напасті, як «інтернаціональна допомога країнам, що розвиваються» – фактично задаривание країн Африки та Азії прямими величезними фінансовими траншами, а то й прямо цілими заводами, і «допомога братським компартіям» – знову ж таки, великі фінансові вливання в рзаные там компартії Франції, Італії і т. п.

А ще план, який, фактично, місцями нагадував науково-обгрунтований бардак. А плюс до того, постійне втручання партійних органів (від обкомів і райковом до ЦК) в діяльність господарських органів.

Так що радянське господарство звичайно планомірно руйнувалася. Тільки до 70-м рокам його розруха не мала ніякого відношення до війни – ту розруху ще в 50-му подолали. Але далі стало так зручно всі провали радянської економіки пояснювати «війною і розрухою», що інші дебіли досі повторюють цю мантру, коли мова заходить про тотальне відставання радянської економіки майже за всіма параметрами (крім, зрозуміло, чавуну і танків) від економік розвинених країн світу. Які, при всьому тому, СРСР продовжував наполегливо «доганяти і переганяти».