Після відкриття Кримського моста російський президент Володимир Путін дав доручення відповідним відомствам опрацювати питання про будівництво мосту на Сахалін.

Журналісти проаналізували плани будівництва моста і прийшла до висновку, що гігантська споруда довжиною 580 кілометрів простягнеться від острова Сахалін до материка і стане найдовшим мостом на планеті.

Крім переходу в районі протоки Невельського, довжина якого складе всього сім кілометрів, необхідно побудувати під’їзні шляхи до Комсомольська-на-Амурі і станції Ня на Сахаліні.

Якщо цю конструкцію розмістити у Великобританії, то вона буде довшим, ніж відстань від Лондона до Глазго. Путінський міст, пише газета, затьмарить трансокеанський міст під Шанхаєм (його довжина 32 кілометри), який буде здаватися на тлі Сахалінського іграшкою.

Конструкція складатиметься з трьох основних прольотів і більше десяти додаткових. На зустрічі з губернатором Сахаліну Олегом Кожем’яко у вівторок, 24 липня Путін заявив, що міст вже давно є мрією людей, що живуть на острові.

У разі прийняття позитивного рішення роботи можуть початися в 2021 році, будівництво триватиме близько п’яти років. Вартість робіт, за попередніми оцінками, може скласти близько 500 мільярдів рублів.