Четверо людей загинули в полум’ї пожежі.



У четвер на будівництві офісного будинку, розташованого в західному передмісті японської столиці Токіо, вибухнула пожежа, в результаті якого загинуло щонайменше чотири людини і були поранені близько 40 людей, багато хто серйозно.

Ще один чоловік опинився в пастці всередині будівлі.

На місце події були відправлені понад 70 машин швидкої допомоги та пожежних машин.

За словами співробітників пожежної служби, більше 20 людей отримали серйозні поранення, у тому числі деякі – опіки дихальних шляхів. Токійська столична поліція заявила, що чотири людини загинули.

Триповерхова будівля в місті Тама, яка також має три підземних поверхи, було близьке до завершення будівництва.

Близько 300 робочих перебували на місці події під час пожежі.

Причина пожежі і ступінь шкоди будуть розслідувані, повідомляє пожежна служба. Повідомляється, що вогонь, як вважають, почався в будівельних матеріалах на нижньому поверсі підвалу під час робіт з різання сталі.