До такого висновку спостерігачі прийшли після виступу в парламентській комісії з гостайнам директора Національного розвідувального центру Іспанії Фелікса Санса Рольдана. За словами мадридського адвоката Ромеро Артуро Діаса, все, що запідозрений колишній король, відноситься до того часу, коли він був юридично недоторканним як глава держави.

«Санс Рольдан виступив в комісії у зв’язку з нещодавньою публікацією виданнями El Español і OK Diario зізнань колишньої «близької подруги» Хуана Карлоса 54-річної Корінни Ларсен, громадянки ФРН данського походження. У розмові з поліцейським комісаром Хосе Мануелем Вильярехо, записаним в 2015 році, ця дама, яка називає себе принцесою Коринной Сайн-Вітгенштейн (Corinna zu Sayn-Wittgenstein) по титулу і прізвища, запозичених у колишнього чоловіка-аристократа, звинувачує монарха у фінансових зловживаннях», — пише видання.

За її словами, монарха нібито покладалися комісійні з різних міжнародних контрактів, а грошові рахунки і власність він, щоб уникнути підозр, оформляв на підставних осіб, При цьому Хуан Карлос нібито допомагав нещодавно засудженому за корупцію зятю Іньякі Урдангарину з розкраданнями в суспільних фондах.

Після таких одкровень деякі парламентарії зажадали юридично переслідувати Хуана Карлоса і створити по його справі депутатську комісію. Але, швидше за все, парламентська більшість і основна опозиційна партія заблокують це починання.

Слідчий Національної судової палати Дієго де Эхеа 17 липня відкрив своє розслідування, пов’язане із заявами Корінни. Але Ромеро Діас підкреслив, що де Эхеа «некомпетентний відкривати подібні справи», а тому він зможе тільки з’ясувати обставини, при яких були записані ці одкровення. Наприклад, додатково допитають Вильярехо, який у листопаді 2017 року був заарештований за підозрою в корупції та деяких інших злочинах.

Хуан Карлос правил Іспанією з 1975 по 2014 рік і відрікся від престолу на користь сина Феліпе VI. Корінна, після розриву відносин з королем в 2014 році, проживає в Монако.