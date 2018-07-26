Ще 12 людей постраждали.



На півночі Непалу 8 людей загинули і 12 постраждали в результаті сходу зсуву в районі Расува.

Одна людина оголошений зниклим без вісті, повідомляє Хрониа.інфо з посиланням на Ліга.

Зсуви в регіоні викликані тривалими проливними дощами. Під обвалом опинилися декілька житлових будівель, готель і автомобілі.

На місці події працюють рятувальники і військовослужбовці. Медики надали допомогу постраждалим і доставили їх до лікарні. Сім людей отримали незначні травми і вже повернулися додому. Решта перебувають у важкому стані.

Рятувальники продовжують пошуки зниклого без вести. Доступ в Расуву ускладнений поганими погодними умовами і сходом нових зсувів на дороги. Через тривалі проливні дощі в регіоні тимчасово відсутній телефонний зв’язок та електроенергія.

Правоохоронці направлять в регіон рятувальників для ліквідації наслідків.