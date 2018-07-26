Шановний Юрій Віталійович Луценко!

В ході журналістського розслідування OBOZREVATEL стало відомо, що ваш син має відношення до компаній, пов’язаних з експортом лісу. Мова йде про ТОВ “ВЕАР” і “ГРАНДВУД ГРУП”, одним з кінцевих бенефіціарних власників яких, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є Луценко Олександр Юрійович.

Просимо вас підтвердити або спростувати цю інформацію, а також відповісти на питання – чи займається ваш син експортом лісу. Якщо так, то що саме він вивозить за кордон – дрова, ліс-кругляк або пиломатеріали? Просимо також повідомити товарну номенклатуру експорту, враховуючи, що під виглядом паливної деревини з України часто експортують якісну лісопродукцію.

3 липня Верховна Рада прийняла закон №5495 Олега Ляшка про криміналізації контрабанди лісу. Блок Петра Порошенка віддав за нього 82 голоси, однак ваша дружина Ірина Луценко, представник президента в парламенті і член фракції, за цей важливий закон не голосувала. Можете пояснити, чому?

Вище викладені питання особливо актуальні у світлі останніх заяв Департаменту кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США, який запропонував Україні допомогу в боротьбі з високопоставленими чиновниками, пов’язаними з контрабандою.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко ветував закон про введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу.