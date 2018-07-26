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Розгром “ПВК Вагнера” в Сирії: розсекречені масштабні втрати Росії

26.07.2018

Разгром "ЧВК Вагнера" в Сирии: рассекречены масштабные потери России

У Службі безпеки України встановили і ідентифікували більше 200 найманців так званої “Приватної військової компанії Вагнера”, які брали участь у війні в Сирії.

Як розповів керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов на брифінгу в Києві, з них не менше 80 загинули і понад 100 були поранені під час наступу 7 лютого 2018 року в районі селища Хішам.

“СБУ встановила і відкрила особистості 206 найманців “ПВК Вагнера”, які безпосередньо брали участь у так званому “пригожинском” настанні. Наявні документи свідчать про те, що не менше 80 найманців загинуло, понад 100 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – передає слова Гуськова “Інтерфакс-Україна”

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