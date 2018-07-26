«Видно в понеділок їх мама народила. Що вони не роблять не йдуть справи».

З кінофільму «Діамантова рука»

Напередодні рішення КДКП по пану Холодницкому, яким окремі захисники НАБУ вже підготували (але не вручили) рюкзак для збору особистих речей при виїзді з кабінету хотілося б торкнутися одну цікаву тему, яка прогриміла на всю країну майже рік тому.

В кінці вересня-початку жовтня 2017 року НАБУ, ДФСУ під чуйним керівництвом САП провели запаморочливу операцію з виявлення корупційних схем у митному відомстві.

Про це 1 жовтня 2017 року написав на своїй сторінці у Фейсбуці виконуючий обов’язки голови ДФСУ Мирослав Продан.