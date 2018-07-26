Вже за короткий час постраждало багато людей.

Лісові пожежі в передмісті Афін, за попередніми даними, спалахнули через обрив лінії електропередач на горі Дау у муніципалітеті Пендель в області Аттика, повідомив глава муніципалітету Пендель Дімітріс Стергию.

Як передає Анадолу, кількість загиблих при пожежах досягло 83, понад 150 осіб постраждали. Ймовірно, кількість безвісти зниклих досягає 100.

У Міністерстві охорони здоров’я Греції не виключають зростання числа загиблих. 60 постраждалих районах Рафіна і Мати доставлені в шість лікарень регіону Аттика, стан 11 з них оцінюється як важкий.