Завдяки позиції адвоката Олексія Шевчука Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного перевищення повноважень головою Державного бюро розслідувань (ДБР) Романом Трубою. Як повідомив сам Шевчук, який є головою громадської організації «Небайдужі громадяни», в коментарі виданню «Резонанс», виробництво направлено в прокуратуру Києва для організації досудового розслідування.

Мова йде про процедури, проведеної конкурсною комісією, в ході якої і було відібрано 27 кандидатів на керівні позиції у новому Держбюро, яке буде займатися справами топ-корупціонерів.

Так, за словами Шевчука, при оформленні наказу про проведення конкурсу керівник органу Труба не затвердив документ з Міністерством юстиції.

У той же час правозахисник Павло Барнацький повідомив виданню, що подав в Окружний адміністративний суд Києва позов про створення Ради громадського контролю при ДБР. Розгляд адміністративного позову про визнання протиправними та скасування результатів виборів в Раду заплановано в суді на 15 серпня.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Труба літав з дружиною в Німеччину бізнес-класом рейсом «Київ-Франкфурт-на-Майні».

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань будуть отримувати від 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, Труба за весь минулий рік заробив 19,1 тис. грн, а також взяв 21 032 грн кредиту.

За даними ЗМІ, призначення Романа Труби на посаду голови Держбюро розслідувань лобіювали глава РНБО Олександр Турчинов та нардеп Сергій Пашинський.