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Генпрокуратура взялася за Романа Трубу

26.07.2018

Завдяки позиції адвоката Олексія Шевчука Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного перевищення повноважень головою Державного бюро розслідувань (ДБР) Романом Трубою. Як повідомив сам Шевчук, який є головою громадської організації «Небайдужі громадяни», в коментарі виданню «Резонанс», виробництво направлено в прокуратуру Києва для організації досудового розслідування.

Роман Труба

Мова йде про процедури, проведеної конкурсною комісією, в ході якої і було відібрано 27 кандидатів на керівні позиції у новому Держбюро, яке буде займатися справами топ-корупціонерів.

Так, за словами Шевчука, при оформленні наказу про проведення конкурсу керівник органу Труба не затвердив документ з Міністерством юстиції.

У той же час правозахисник Павло Барнацький повідомив виданню, що подав в Окружний адміністративний суд Києва позов про створення Ради громадського контролю при ДБР. Розгляд адміністративного позову про визнання протиправними та скасування результатів виборів в Раду заплановано в суді на 15 серпня.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Труба літав з дружиною в Німеччину бізнес-класом рейсом «Київ-Франкфурт-на-Майні».

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань будуть отримувати від 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, Труба за весь минулий рік заробив 19,1 тис. грн, а також взяв 21 032 грн кредиту.

За даними ЗМІ, призначення Романа Труби на посаду голови Держбюро розслідувань лобіювали глава РНБО Олександр Турчинов та нардеп Сергій Пашинський.

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