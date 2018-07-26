Колишній військовий прокурор сил антитерористичної операції, а нині заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Костянтин Кулик за час розслідування проти нього про можливе незаконне збагачення офіційно запрацював в органах прокуратури 1,24 млн гривні. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на декларації чиновника.

Справу стосовно прокурора Костянтина Кулика було порушено в грудні 2015 року за підозрою в незаконному збагаченні. Вже в жовтні 2016-го Кулику пред’явили звинувачення у справі про незаконне збагачення. Досі триває судовий розгляд.

За 2016 рік тоді ще військовий прокурор Кулик задекларував 479 450 гривень доходу. Пізніше генпрокурор України Юрій Луценко, незважаючи на кримінальну справу, перевів Кулика департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ.

На новій посаді за минулий рік прокурор отримав 648 466 гривень доходу. Вже в лютому цього року Костянтин Кулик вніс у декларацію ще 112 478 гривень доходу.

За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав прибуток більш ніж 1,67 млн гривень. У той же час, повідомляє НАБУ, в цей же період витрати Костянтина Кулика перевищили дохід на 2,6 млн гривень і склали близько 3,4 млн грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Кулик ухитрився прикрити незаконне збагачення, довівши відсутність у нього сім’ї.