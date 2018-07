У столиці Китаю Пекіні стався вибух біля будівлі американського посольства. Про це повідомляє The Associated Press у Twitter.

Інформації про постраждалих немає, подробиці з’ясовуються.

BREAKING: Explosion outside U. S. Embassy in Beijing, reports say

— The Associated Press (@AP) 26 липня 2018 р.